"Крысиные" бега в Бердске: Блогер из Новосибирска раскидал бутылки с 1000 руб. и обещает победителю квеста 1 млн рублей или ВАЗ

Весь апрель жители Новосибирска и Бердска искали по городу бутылки, которые спрятал бизнесмен Андрей Бурмакин, позиционирующий себя как блогер и меценат. По словам организатора, в каждой из бутылок спрятано по тысяче рублей и записка с просьбой сообщить о находке. Обо всех найденных бутылках блогер сообщал в своем инстаграме. Всего же он пообещал спрятать тысячу бутылок, обозначив призовой фонд в 1 млн руб.
- Основная идея моего проекта это Благотворительность. Не только денежная, но и эмоциональная. Захотелось для жителей нашего серого городка, сделать достойный поступок, чтобы могли поучаствовать все, - прокомментировал Андрей в соцсетях.
Кроме того, в прошлый понедельник, 3 мая, Бурмакин объявил о старте розыгрыша автомобиля ВАЗ-2113. Машину, либо компенсацию в 300 тыс. руб., сможет забрать один из 10 победителей. При этом организатор не уточнил, как именно будет устроена передача прав собственности и решен вопрос с уплатой необходимых налогов.
Реакция
Объявление о конкурсе горожане встретили по-разному. Кто-то оценил идею позитивно, припомнив что в Новосибирске когда-то были очень популярны городские квесты и игры в «альтернативной реальности», схожие по духу с идеей Бурмакина. Но нашлись и скептики, сомневающиеся в порядочности блогера и уверенные, что где-то есть подвох.
- Куда катится мир?! Какая безнравственность, потеряли всякий стыд, скоро человек, имеющий деньги (неизвестно каким путем заработанные), будет заставлять другого целовать в кое-какое место. Зажрались вы, господа. А можно честно заработать такие деньги? Не верю, - возмущается Татьяна Соколова в комментариях под записью про квест в одном из новосибирских пабликов.
- С учетом курса, 1 млн рублей - это не такие уж и огромные суммы. Другое дело, что у нас экономика на дне сидит, ждет, когда снизу постучатся, - отвечает ей Станислав Семибоков.
Впрочем нашлись и те, кому идея с квестом пришлась по душе сама по себе, как повод выйти из дома и заняться какой-то активностью. Вопросами организации и мотивов устроителей забавы такие граждане не задавались. Так Наталья Лебедева сравнила идею с фильмом «Крысиные бега», в котором владелец казино устроил соревнования между случайными людьми, предложив им на скорость завладеть сумкой с деньгами. В то время как клиенты побогаче делали ставки на участников «забега».
- Проведение подобных игр никак не говорит о том, что нет помощи безвозмездной. Думаю, что возмущает это тех, кто не желает свою попу поднять из-за лишнего касика. Ниже вашего достоинства - не ходите, видимо, не прижало. Есть же много людей, кто считает ниже своего достоинства работать в такси, а потому не работают вообще, - утверждает она.
Также многие высказали опасения, что участников квеста правоохранительные органы могут принять за наркоманов, ищущих «закладки» - тайники с наркотиками, и проблем, которые неизбежно возникнут в этом случае.
- Я понимаю для многих из вас, это чуждо. Но поверьте, отдавать, бывает не менее приятней чем получать. Хотелось бы изменить сознание людей. Чтобы человек который что-то ищет в снегу, не ассоциировался с закладчиком. Участие в моих квестах добровольное. Это же классно когда семья не дома у телевизора проводит время, а пойдет прогуляться по парку! В поисках клада, как в детстве. А деньги заработал я своим умом, как хочу, так и распоряжаюсь, - ответил Андрей Бурмакин в комментариях этого же сообщества. Также он добавил, что бутылки лишь часть проекта, над которым он работал в течение полугода.
К слову, на дополнительные вопросы журналиста «Курьер. Среда. Бердск» Бурмакин не ответил. В частности о том, ограждается ли как-то квест от участия в нем несовершеннолетних.
Кто такой, откуда взялся
Говорить о подобном конкурсе без привязки к личности организатора невозможно. Судя по социальным сетям Андрей Бурмакин — большой любитель всевозможных казино и связанных с ним способов заработка. В инстаграме и вконтакте есть несколько фотографий, снятых в игорных зонах на Алтае и в Сочи. Также присутствуют посты с рекламой букмекерских контор и бинарных опционов.
Примечательно, что когда квест был только объявлен, Бурмакин обратился к «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой прорекламировать свою инициативу. В это же время ряд новосибирских СМИ выпустили заметки о конкурсе, практически дословно повторяющие друг друга, причем ни одно издание не пометило материал как рекламный.
"Курьер. Среда. Бердск" направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с вопросами, законны ли такие "крысиные бега".