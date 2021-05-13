Как правильно кататься на лодке летом 2021, рассказали в МЧС
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как правильно кататься на лодке летом 2021, рассказали в МЧС

3:17:015/13/2021Фото: pixabay.com
0

Одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров включительно.

ГИМС МЧС России разъясняет новые правила эксплуатации маломерных судов

С начала активной навигации на водных объектах Новосибирской области МЧС России призывает судоводителей помнить о правилах безопасности при эксплуатации маломерных судов. Особенно это касается отдыха на воде во время охоты и рыбалки. В соседнем регионе Сибири уже зафиксирован случай происшествия с новосибирцами.

Так, в Кемеровской области, по информации Администрации Таштагольского района, утром 10 мая на реке Мундыбаш спасатели обнаружили, доставили на берег и оказали необходимую помощь троим мужчинам из Новосибирска. Во время отдыха у туристов перевернулась лодка. Дальнейшая медицинская помощь им не потребовалась.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России (ГИМС) обращает внимание на то, что с 1 января текущего года вступили в силу новые Правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утвержденные приказом МЧС России от 06.07.2020 № 487. Новые Правила устанавливают порядок пользования маломерными судами, включая вопросы их движения, стоянки, обеспечения безопасности людей при их использовании.

Одно из важных нововведений касается индивидуальных спасательных средств. Они должны соответствовать размеру и массе лиц их использующих и при применении должны быть застегнутыми обеспечивать закрепление, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду. Одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся на гидроциклах и буксируемых маломерными судами устройствах (водных лыжах, подъемно-буксировочных системах, бананах, ватрушках и т.д.).

При осуществлении буксировки маломерным судном буксируемых устройств (водных лыж, вейкбордов, подъемно-буксировочных систем, а также надувных буксируемых и иных устройств) кроме судоводителя на судне должно быть лицо, осуществляющее наблюдение за буксируемым устройством и находящимися на нем людьми.

Лицо, осуществляющее наблюдение за буксируемым устройством и находящимися на нем людьми, должно информировать судоводителя либо лицо, управляющее маломерным судном, о возникновении опасного сближения, которое может привести к столкновению буксируемого устройства с берегом, гидротехническими сооружениями, другими судами и плавучими объектами, либо о падении людей с буксируемого устройства, запутывании или обрыве буксирного троса (линя) в целях принятия судоводителем либо лицом, управляющим маломерным судном, соответствующих решений.

Также, одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4 метров включительно.

Общими требованиями при эксплуатации любых маломерных судов стала обязанность быть одетым в спасательный жилет всем, кто находится на открытой палубе маломерного судна либо на беспалубных маломерных судах во время шлюзования или прохождения акватории порта.

Отдельно указано требование, что на всех маломерных судах дети до 12-летнего возраста, находящиеся вне судовых помещений, также должны бать одеты в спасательные жилеты.

Соблюдать правила безопасности на водоемах и пользования маломерным судом обязан любой судоводитель вне зависимости от того, подлежит ли судно регистрации или нет, а также вне зависимости от того, чем приводится в движение судно – веслами или маломощным мотором.

В связи с началом навигации на водных объектах Новосибирской области рекомендуем судоводителям, чьи маломерные суда не подлежат в настоящее время государственной регистрации, но зарегистрированы в ГИМС МЧС России до вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ, обратиться в подразделение Центра ГИМС Главного управления с заявлением по исключению маломерного судна из реестра маломерных судов.

Напоминаем, что государственной регистрации подлежат все маломерные суда массой более 200 кг или массой менее 200 кг в случае установки на них двигателя (мотора) мощностью более 8 кВт.

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
яхтамаломерные суданавигациямоторная лодка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Семь футов под килем!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске отключат воду 13 мая 2021: Список адресов
    3:06:28 5/13/2021
    В Бердске отключат воду 13 мая 2021: Список адресов
    Когда начнется спад заболеваемости коронавирусом, открыл секрет ученый
    2:52:00 5/13/2021
    Когда начнется спад заболеваемости коронавирусом, открыл секрет ученый
    БердскДепутаты Бердска решили перенести День города с сентября на июнь
    2:47:09 5/13/2021
    Депутаты Бердска решили перенести День города с сентября на июнь
    Расстрелявший детей в гимназии №175 Казани пытался совершить самоубийство после задержания
    2:43:40 5/13/2021
    Расстрелявший детей в гимназии №175 Казани пытался совершить самоубийство после задержания
    БердскЖители Бердска поспорили из-за правил продажи оружия после стрельбы в гимназии №175 Казани. Спасет ли недоступность огнестрела от новых «колумбайнов»?
    2:27:25 5/13/2021
    Жители Бердска поспорили из-за правил продажи оружия после стрельбы в гимназии №175 Казани. Спасет ли недоступность огнестрела от новых «колумбайнов»?
    БердскКоронавирус в Бердске: Данные на 13 мая 2021
    2:22:32 5/13/2021
    Коронавирус в Бердске: Данные на 13 мая 2021
    Можно ли работать 13 мая на Вознесение Господне у католиков -2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
    2:20:07 5/13/2021
    Можно ли работать 13 мая на Вознесение Господне у католиков -2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
    В США закрылась половина заправок: Colonial Pipeline атаковали кибермошенники
    2:03:51 5/13/2021
    В США закрылась половина заправок: Colonial Pipeline атаковали кибермошенники
    БердскВ Бердске умер директор ООО "Факел" Владимир Епифанцев. Дата и место прощания
    2:00:16 5/13/2021
    В Бердске умер директор ООО "Факел" Владимир Епифанцев. Дата и место прощания
    Бердск"Крысиные" бега в Бердске: Блогер из Новосибирска раскидал бутылки с 1000 руб. и обещает победителю квеста 1 млн рублей или ВАЗ
    1:51:17 5/13/2021
    "Крысиные" бега в Бердске: Блогер из Новосибирска раскидал бутылки с 1000 руб. и обещает победителю квеста 1 млн рублей или ВАЗ