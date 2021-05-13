В Бердске отключат воду 13 мая 2021: Список адресов

В Бердске в районе ул. К. Маркса, 60 произойдет отключение холодного водоснабжения в связи с устранением дефекта на водоводе, сообщает Комбинат бытовых услуг.
Дома, в которых отключат воду: ул. К. Маркса 57, 64, 66, а также детский сад «Пчелка» на ул. К. Маркса, 60.
Холодную воду отключат 13 мая в 22:00. Отключение водоснабжения продлится до 17:00 часов 14 мая.
Жителей, которых коснется отключение, призывают заранее подготовить запас воды для хозяйственно-питьевых нужд.
Также 14 мая будет организован подвоз воды в 9:00 и 13:00 часов.