Более 260 тысяч рублей штрафов назначено жителям Новосибирской области за нарушение правил пожарной безопасности

Нарушителям требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима в Новосибирской области установлено наказание в соответствии с законодательством.
В период установленного Правительством Новосибирской области особого противопожарного режима в регионе составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях, из них 202 протокола рассмотрено административными комиссиями муниципальных районов, сельских поселений Новосибирской области. За нарушение правил пожарной безопасности нарушителям назначены штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей, из них за нарушения противопожарного режима в лесах – 205,5 тысяч. По рассмотренным административным делам назначено 178 наказаний в виде предупреждения.
В период с 30 апреля по 10 мая 2021 года в регионе была организована рейдовая работа должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы по ст. 8.22 Закона Новосибирской области № 99-ОЗ («Об административных правонарушениях в Новосибирской области») на подведомственной им территории. Речь идет о контроле за содержанием территорий населенных пунктов поселений в пожаробезопасном состоянии (очистка от сухой травы и другого горючего мусора), в соответствии с правилами благоустройства территории поселения.
В Черепановском, Чановском, Красноозерском районах вынесены решения по административным правонарушениям и назначены наказания в виде штрафа по 24 протоколам на общую сумму более 50 тысяч рублей. Созданными оперативными группами проводятся профилактические мероприятия в виде бесед, инструктажей с вручением памяток, составлением предписаний физическим лицам об устранении выявленных нарушений.
За нарушения требований противопожарной безопасности к ответственности привлекаются фермеры. Так, 9 мая 2021 г. индивидуальный предприниматель Бугримов Вадим Алексеевич на своем поле в Тогучинском районе выжигал стерню с помощью привязанной к автомобилю горящей покрышки, тем самым нарушил требования постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а также постановления Правительства Новосибирской области от 30.04.2021 № 156-п «О мерах по реализации особого противопожарного режима на территории Новосибирской области». Фермер привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), ему назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей.
Как сообщили в региональном минсельхозе, нарушения требований пожарной безопасности сельхозпроизводителями зафиксированы также в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Каргатском, Коченевском, Кочковском, Куйбышевском, Ордынском, Татарском и Усть-Таркском районах. Сельхозпроизводители, нарушившие требования пожарной безопасности, лишаются возможности получать государственную поддержку в течение года, в том числе и федеральную.
В лесах Новосибирской области региональным министерством природных ресурсов и экологии также усилены меры по пресечению нарушений правил пожарной безопасности. С начала пожароопасного периода по лесничествам проводятся контрольно-проверочные мероприятия, в том числе совместных с органами МВД, МЧС и прокуратурой. По данным регионального минприроды, за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах Новосибирской области 60 лиц привлечено к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»). Наложено штрафов на сумму 205,5 тысяч рублей, уже взыскано 108,9 тысяч рублей.
В связи с действием в регионе особого противопожарного режима, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения также предусмотрена ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
В течение пожароопасного сезона в регионе круглосуточно работает региональная диспетчерская служба по вопросам лесных пожаров: тел. 8 (383) 200-10-35. Работает единый номер лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей – 01 или 101.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области