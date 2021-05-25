"Тайно" обсуждает проблемы Бердска с чиновниками мэр Евгений Шестернин

В открытом или закрытом формате проводятся аппаратные совещания у главы Бердска? С этим вопросом "Курьер. Среда. Бердск" в очередной раз обратился к представителям администрации города.
Напомним, что аппаратные совещания у мэра Евгения Шестернина проходят в очень странном ракурсе. Так, с начала пандемии заявляли, что собрания должны проводиться в закрытом формате, но по публикациям других СМИ становиться понятно, что представителям иных редакций на совещаниях присутствовать разрешено. "Курьер. Среда. Бердск" в апреле общался с руководителем пресс-службы администрации Бердска и отвечающей за проведение мероприятий - Викторией Шлюндт. Вопрос заданный нами звучал следующим образом: почему на совещании разрешено присутствовать не всем СМИ Бердска? Ответ заключался в том, что на 13 апреля аппаратные совещания главы закрыты. Однако если кто-нибудь из СМИ на собрании присутствует, то это значит, что того или иного сотрудника редакции приглашал лично мэр Бердска.
- Да, мы продолжаем работать в закрытом режиме. В данном случае глава пригласил конкретное СМИ,- ответила Виктория Шлюндт 13 апреля.
На сегодняшний день, 25 мая с Викторией Шлюндт связаться не удалось. Сотрудник пресс-службы администрации Бердска Анастасия Потапова заявила, что теперь отвечать на вопросы "Курьер. Среда. Бердск" они будут в письменной форме и только после отправки письменного запроса нами.
- Мы кажется, уже обговаривали момент того, что все вопросы присылайте в письменной форме. Устно не могу вам ответить,- сказала Анастасия Потапова сегодня, 25 мая.
Впрочем, один из чиновников мэрии не может однозначно ответить, закрыты ли аппаратные совещания главы для СМИ или нет. Отметим, что информация о проведении собраний нигде не афишируется.
К слову, Новосибирская область вышла на третий этап снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на аппаратном совещании в правительстве региона. Это совещание было открытым для СМИ.
- Мы в принципе вышли на третий уровень, когда ограничения практически снимаются, — заявлял глава ведомства в правительстве аж в январе 2021 года.
Кинотеатры и рестораны практически полностью сняли пандемийные ограничения, но неужели для 6 журналистов Бердска не хватит места в огромном конференц-зале мэрии? Складывается ощущение, что конфиденциальность встреч чиновников Бердска - это некое отфильтровывание: что должны знать жители города, а что им говорить необязательно. Иначе вдруг испортиться рейтинг Бердска. "Курьер. Среда. Бердск" направил очередной запрос в администрацию города с целью разъяснения лишения информации бердчан.