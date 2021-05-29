Видеонаблюдение и тревожная кнопка в руках пенсионерки-вахтера - вот наша безопасность. Ответ мэра Бердска на запрос об охране школ

После трагических событий в казанской гимназии №175, где в стенах учебного заведения погибли дети, педагог и сотрудники, «Курьер. Среда. Бердск» посетил практически все школы Бердска. Кто обеспечивает безопасность наших детей в школе, кто встретит и не пропустит постороннего в здание? С этим вопросом мы обращались к директорам школ, учителям, родителям. «Курьер. Среда. Бердск» отправил запрос министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку и начальнику управления образования Бердска Михаилу Каркавину с рядом вопросов, касающихся безопасности школ. 20 мая 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» получил ответы Сергея Федорчука, министра образования Новосибирской области. Сергей Федорчук прислал ответ в течение 7 дней, как и регламентировано законом о СМИ. Ответ от мэра Бердска Евгения Шестернина пришел сегодня, 28 мая 2021 года.
Вот наши вопросы, которые мы задали мэру города и начальнику управления образования Бердска:
1. Как осуществляется охрана школ в Бердске?
2. Кто отвечает за безопасность детей во время их пребывания в школе?
3. Сколько денег выделено на обеспечение охраны школ города Бердск в 2020 году?
4. Сколько школ города оборудованы системами видеонаблюдения?
5. Сколько школ охраняются сотрудниками ЧОП?
6. Сколько школ города имеет в своем штатном расписании вахтеров?
7. Кто может занимать должность вахтера в школе?
8. Какая заработная плата у вахтера в школе согласно штатному расписанию?
На перечисленные вопросы был получен ответ, что «запрашиваемая Вами информация об обеспечении безопасности образовательных организаций, их антитеррористической защищенности и организации мер профилактики терроризма является информацией ограниченного распространения и имеет пометку «Для служебного пользования», ввиду чего не может быть распространена».
Дополнительно сообщаю, что во исполнение постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности все муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные организации города Бердска оснащены системами передачи тревожные сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (кнопки тревожной сигнализации с выходом на пульт централизованного наблюдения органов внутренних дел (вневедомственной охраны)). В рамках реализации мероприятий по обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности все муниципальные образовательные организации оснащены системами видеонаблюдения, - ответил глава города Бердск Евгений Шестернин.
Ответ мэра города в переводе на обычный язык означает примерно следующее: Во всех школах установлена система видеонаблюдения. Вахтеры с тревожной кнопкой и зарплатой равной МРОТ, это 12792 рубля стоят на страже школ города. Это как правило женщины-пенсионерки, поскольку за такую зарплату сложно найти молодого работника, тем более мужчину.