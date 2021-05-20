Как изменилась охрана в школах Бердска и Новосибирска после расстрела детей в гимназии №175 Казани: Когда бабушек на вахте сменят охранники ЧОП, ответил министр Федорчук

Пока ребенок в школе, родители спокойны. Уроки закончились — начинаются проблемы: куда пошел сын погулять, с кем дочь долго разговаривает по телефону, почему им не дозвониться. Мы привыкли, что пока дети в стенах школы, они в безопасности.
После трагедии в Казани, когда в стенах гимназии №175 погибли дети и сотрудники учебного учреждения, все задались вопросом: а кто собственно обеспечивает безопасность наших детей в школе, кто встретит и не пропустит постороннего в здание?
«Курьер. Среда. Бердск» посетил практически все школы Бердска. После проведенного эксперимента был отправлен запрос министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку и начальнику управления образования Бердска Михаилу Каркавину с рядом вопросов, касающихся безопасности школ. Сегодня, 20 мая, «Курьер. Среда. Бердск» получил ответы Сергея Федорчука, министра образования Новосибирской области.
- По поручению министерства образования Новосибирской области в общеобразовательных организациях области приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности обучающихся и работников. С целью исключения возможности несанкционированного проникновения посторонних лиц в образовательных организациях введен усиленный контрольно-пропускной режим с применением арочных и ручных металлодетекторов,- ответил министр.
В школах Бердска металлодетекторы установлены далеко не везде. Это связано с тем, что не позволяет планировка на входе в учебное заведение. Есть нормы по ширине проходов и плотности проходящего потока. Как будет работать с ручным металлодетектором женщина—пенсионер тоже непонятно. Рамка металлодетектора установлена в школе №5, например, там на входе работают мужчины-вахтеры, что является для школ Бердска редкостью. Директор школы №11 Николай Репренцев объяснил, что установка металлоискателя - это рекомендованная мера, если позволяет планировка школы. В школе №6 вахтер объяснил, что металлодетектор не получится установить, ширина прохода не позволяет.
- Кто отвечает за безопасность детей в школе? Какие проверки безопасности детей во время их пребывания в школе предусмотрены и проводятся?- спрашивал «Курьер. Среда. Бердск».
- Проверено состояние запасных выходов, исправности кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения, систем оповещения и управления эвакуацией. Проведены дополнительные инструктажи с сотрудниками охраны, организована разъяснительная работа в педагогических коллективах. Проводятся классные часы, родительские собрания, родителям рекомендовано усилить контроль за детьми. Дополнительно проводятся индивидуальные занятия с несовершеннолетними, состоящими на учете, с целью исключения рисков возникновения подобных случаев. В настоящее время в школах установлены системы видеонаблюдения, установлены кнопки экстренного вызова. Организации охраняются как сотрудниками ЧОП, так и штатными сторожами (вахтерами), - ответил Сергей Федорчук.
Действительно, во всех школах города у вахтеров есть кнопки экстренного вызова, у большинства они у вахтера на шнурке на шее. Видеонаблюдение «Курьер. Среда. Бердск» увидел тоже во всех школах. В школе №12, например, камеры с крыльца выведены на отдельный экран крупным планом — видно, кто подходит к крыльцу. Проверка скорости реагирования на вызов с кнопки экстренного вызова была также проведена сразу, в нескольких школах директора сказали, что несколько раз проводили проверки, в принципе это проводится регулярно.
Сотрудников ЧОП в школах Бердска нет. В штатном расписании школы — вахтер (сторож) и дежурный администратор. Директор школы №11 Николай Репренцев рассказал, что администратор работает каждый день с 10 до 19 часов, вахтер по графику. Заработная плата равняется МРОТ, то есть 12 792 рубля. Чтобы школу охранял ЧОП, отметил Николай Михайлович, нужно 1,5 млн рублей. Таких денег нет. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» говорил и с директорами школ №5 и №12. Сотрудникам ЧОП нужно платить гораздо больше, чем МРОТ, таких денег нет, собирать деньги с родителей «на охрану» как это было раньше, категорически никто не будет. Получается замкнутый круг — за МРОТ никто, кроме пенсионеров не будет охранять школы. А в школе одномоментно находится от 500 до 1000 детей. В каких-то школах и больше.
- Какие обязанности у вахтера в школе? - спрашивал «Курьер. Среда. Бердск».
- Должностные обязанности сторожа (вахтера) указаны в соответствующем разделе в постановлении Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих», - ответил министр образования Новосибирской области.
«Курьер. Среда. Бердск» приводит обязанности сторожа- вахтера:
Проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно с представителем администрации или сменяемым сторожем.
При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации и дежурному по отделению милиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представителей милиции. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает меры по ликвидации пожара.
Дежурство в проходной предприятия, учреждения, организации: пропуск работников, посетителей, автотранспорта на территорию предприятия учреждения, организации и обратно по предъявлении ими соответствующих документов. Сверка соответствующих документов с фактическим наличием груза; открывание и закрывание ворот. Прием и сдача дежурства с соответствующей записью в журнале. Содержание помещения проходной в надлежащем санитарном состоянии.
Должен знать: положения и инструкции о пропускном режиме; образцы подписей лиц, имеющих право подписывать пропуска на вынос и вывоз материальных ценностей или посещение предприятия, учреждения, организации; образцы постоянных и разовых пропусков; правила и инструкции по охране объектов; границы охраняемого объекта; номера телефонов представителей администрации охраняемого объекта и дежурного по отделению милиции.
Как оказалось, вахтер — это очень серьезная, но малооплачиваемая профессия.
Хочется отметить, что запрос министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку, начальнику управления образования Бердска Михаилу Каркавину и мэру Бердска Евгению Шестернину «Курьер. Среда. Бердск» отправил одновременно. Сергей Федорчук прислал ответ в течение 7 дней, как и регламентировано законом о СМИ. Ответ от начальника управления образования Бердска Михаила Каркавина и мэра Бердска пока не пришел. В письме от мэра говорится, что чиновники подготовят ответ до 11 июня 2021 года.