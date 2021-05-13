Сможет ли старушка на вахте спасти детей: Эксперимент №2 с проникновением в школы Микрорайона после трагедии в гимназии №175 Казани
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Сможет ли старушка на вахте спасти детей: Эксперимент №2 с проникновением в школы Микрорайона после трагедии в гимназии №175 Казани

4:22:455/13/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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"Кругом платим, кругом поборы. Не знаю, за что в первую очередь платить. Ещё за охрану — не потянем. Государство должно отвечать за безопасность детей", - делает вывод бабушка первоклассницы.

Видео с камер выводится на монитор у вахтера в 12 школе

Многие родители приводят своих детей в школу. Провожают до ворот или даже до дверей, хотят быть спокойными, что сын, дочь благополучно дошли до школы. Папы и дедушки привозят на машинах и стоят ждут, пока за их ребенком закроется школьная дверь. А там уж, в школе, с ними ничего не случится. В Казани в школе произошла трагедия, 9 человек погибло, 7 из них — дети. Оказать сопротивление вооруженному преступнику в школьных стенах оказалось некому. В свете последних событий «Курьер. Среда. Бердск» пытается выяснить, кто отвечает за безопасность детей в школе. Сегодня, 13 мая 2021 года, мы зашли в школы Бердска, расположенные в Микрорайоне.

Школа №12

Перед центральным входом на стадионе дети с учителем физкультуры делают разминку, трава на стадионе уже зеленая, бордюры побелены — всё очень красиво и чисто. Заходим в школу. Сразу на входе вахтер-женщина, турникеты, проход закрыт, вопрос — вы к кому? Пройти дальше вахты свободно нельзя. На шнурке на шее у вахтера брелок с тревожной кнопкой. Представляюсь, прошу о встрече с директором школы, объясняю по какому поводу. По телефону вахтер узнает, сможет ли меня принять директор, записывает данные паспорта в журнал, выдает бахилы. Директор школы №12 Ирина Ачикалова проверяет ещё раз документы. Похоже, что в школе постороннему делать нечего.

Разговариваем с Ириной Павловной о безопасности в школе. Директор говорит о том, что по штатному расписанию есть ставка вахтера в школе. Ставки охранника нет, нанимать охрану — это значит собирать деньги с родителей. А собирать деньги с родителей в школе №12 категорически запрещено. Ирина Павловна проводила нас до выхода, показала как работает система видеонаблюдения — на два монитора у вахтера выводятся все видео с камер и отдельно с крыльца. Можно сказать, что в школе сделано максимально возможное для того, чтобы посторонние не прошли в здание.

Школа №5

Здесь на входе нас встречает мужчина. Судя по выправке, наверное, офицер запаса. Дети замедляют шаг и вежливо здороваются. Тут вахтер совмещает, видимо, работу на вахте с воспитанием школьников. Мужчина в школе дисциплинирует детей уже просто своим присутствием. Вход открыт, но вахтер спрашивает стандартно — кто, к кому, зачем, паспорт. Та же тревожная кнопка, на монитор выведено изображение со всех камер по периметру школы. Родители ждут у дверей, преподаватели выходят, встречают. По школе посторонние ходить без сопровождения не могут. Директор школы №5 Ольга Гареева объясняет, что вахтеры в школе мужчины, так как-то само собой получилось.

- Пенсионеры работают, молодой мужчина на ставку 15 тысяч рублей конечно не пойдет. Чтобы школу охраняли сотрудники ЧОП, нужны деньги, которых у школы нет. Но у сотрудника ЧОП та же тревожная кнопка. Конечно, они обучены каким-то приемам. Почему-то никто сейчас не говорит, а надо говорить об ответственности родителей за воспитание своих детей. Родители должны интересоваться, что думают и чем заняты их дети, чтобы не повторялись такие трагедии, как в Казани, - говорит Ольга Ивановна.

Провожает нас до выхода преподаватель, у директора серьезный разговор с мамой ученика и шестиклассником — был задержан с банкой энергетика в школе. «Он меня совсем не слушает»- просит помощи в воспитании сына мама. Ольга Ивановна, вероятно, будет воспитывать и маму и ученика.

Школа №13

Здесь на вахте привычная добрая картина — вахтер—женщина пенсионного возраста, техничка и встречающий детей преподаватель. Пройти дальше нельзя, как всегда спрашивают документы, звонят и узнают, что директор занята на пробных экзаменах ЕГЭ. Есть видеонаблюдение, есть монитор с изображением всех камер, есть тревожная кнопка. Говорят, что в случае вызова, группа быстрого реагирования приезжает быстро, проверяли недавно. Женщины настроены решительно — в школу не пройти. Вместе с преподавателем выходим из здания школы. 13 школа расположена вдали от всех дорог, здесь тихо, цветут тюльпаны — ну что тут может случиться? Разговариваем с учительницей о трагедии в казанской школе. Как предотвратить — у всех первый вопрос. И вот опять учитель говорит о роли семьи.

- Родители должны нести ответственность за детей. Я знаю семью, где мама покупает сыну сигареты. «А что он будет бычки ходить собирать», - вот так говорит. Посмотрите, зарплату всю родители тратят на телефоны детям. Сами обойдемся, все лучшее детям. А дети наглеют. Не все, конечно. А ЧОП проблему не решит. Ведь платить кто будет — родители? А у кого 4 детей - школьников? Всё платно сейчас: платим за музыкальную школу, за художественную, за танцы, теперь ещё и за охрану? - объясняет педагог.

Школа №11

Перед школой — памятник Зое Космодемьянской, цветы. Начинаются занятия второй смены. Очень много детей. На входе проверяют температуру. Сразу встречают три женщины — администратор, вахтер и наверное техничка. Все по стандартной схеме, паспорт, кто, к кому. Директор школы ушел на обед, провожают к завучу. Одному по школе постороннему человеку ходить нельзя - такие правила. Школа кажется маленькой снаружи, а внутри оказывается большой и интересной, красиво оформленной. Завуч школы на вопрос о ЧОПе задумывается и говорит:
- Конечно, чувствовали бы себя защищённей, но не от нас это зависит.

Администратор провожает до выхода. Схема встречи посторонних выработана в школах Бердска.
По территории школы №11 идем до ворот с бабушкой, встретившей после уроков внучку. Спрашиваю, нужна ли охрана в школе.
- Охрана надежней, да и дети больше слушаются серьезного человека в форме. Когда наши дети учились, стояли охранники в школе,- вспоминает женщина.
- Но ведь мы платили за охрану, помните, каждый месяц?- спрашиваю.

- Да вот теперь платить-то нечем. Кругом платим, кругом поборы. Не знаю, за что в первую очередь платить. Ещё за охрану — не потянем. Государство должно отвечать за безопасность детей, - делает вывод женщина. Внучка-первоклассница внимательно нас слушает.

В 12 школу посторонний не пройдет

Школа №5 Бердска

На входе в школу№5 рамка и вахтер - мужчина

Видеонаблюдение, журнал посетителей, родителей встречают педагоги и проводят в школу №5

Школа №13. Вахта

Женщины на вахте школы №13 в здание не пропустят посторонних

В 13 школу входа посторонним нет

Школа №11 Бердска

Вахта в 11 школе

Без измерения температуры в школу №11 не зайдешь

Школа №12 Бердска

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