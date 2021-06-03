На сколько лет хватит земли для могилок на кладбище Бердска, открыл секрет смотритель погоста

Порядка 50 выкопанных могил обнаружили у кладбища Бердска. Примечательно, что столь огромное количество могил находятся перед старым кладбищенским забором, а не на территории самого кладбища условно. Связано ли появление могил с пандемией и стремлением приготовить место для покойников заранее, спрашивал "Курьер. Среда. Бердск" в декабре 2020 года. Сегодня, 3 июня, смотритель кладбища Бердска дал ответ, хватает ли мест на погосте бердчанам.
- Там территория кладбища идет до дороги, мест много, хватит еще лет на 6, - говорит Сергей. - Еще есть места для могил, их много, а еще подхоронивать будем.
Подхоронения - когда родственников кладут в одну могилу. Многие покупают заранее одно место на кладбище для родственника, а рядом - пустое место для себя, чтобы впоследствии лежать вместе.
Напомним, зимой депутаты утверждали, что места на бердском кладбище хватит на 1,5-2 года и обсуждали новые места для захоронения. То, что такое место сейчас ищется, смотритель кладбища Сергей не подтвердил.
Также выяснилось, что выполненные работы в прошлом году проводились на территории кладбища площадь которого составляет 60 с лишним га. Смерть от коронавируса не имеет никакого отношения к вырытым заранее могилам.