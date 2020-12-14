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Выкопанные более 50 могил за забором кладбища появились на фото и видео в Бердске. Для кого погост, ответил Сысоев

12:08 14.12.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Как выяснилось, работы проводились на территории кладбища, площадь которого составляет 60 с лишним га.

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Выкопали могилы на бердском городском кладбище
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Выкопанные более 50 могил за забором кладбища появились на фото и видео в Бердске. Для кого погост, ответил СысоевУмер "голос Кремля" - артист Евгений ХорошевцевЕщё 590 новостей

Порядка 50 выкопанных могил обнаружили у кладбища Бердска. Примечательно, что столь огромное количество могил находятся перед старым кладбищенским забором, а не на территории самого кладбища условно. Связано ли появление могил с пандемией и стремлением приготовить место для покойников заранее? С таким вопросом "Курьер. Среда. Бердск" обратился к директору ЦМУ Бердска Игорю Сысоеву.

Как выяснилось, работы проводятся перед забором в плановом порядке и в вырытых ямах ничего страшного нет.

- Мы всегда так копаем. Это старый забор. Будет ли новый забор нужно спросить у администрации(Прим. Редакцией),- ответил Игорь Сысоев.

Также выяснилось, что выполненные работы проводились на территории кладбища площадь которого составляет 60 с лишним га. Смерть от коронавируса не имеет никакого отношения к вырытым заранее могилам.

- Это относится  к территории кладбища. Мы всегда так копаем, каждую зиму. У нас все об этом знали. Все в плановом порядке. Ничего сверхъестественного,- прокомментировал директор ЦМУ Игорь Сысоев.

На вопрос сколько вырыли могил Сысоев затруднился ответить.

Напомним, что за минувший день в Новосибирской области семь человек скончались из-за коронавируса. Среди умерших были мужчины в возрасте 59 лет, 60 лет, 87 лет и женщины в возрасте 43 года, 48 лет, 53 года и 81 год. Всего в регионе с начала вспышки болезни умерли 833 человека. За сутки врачи обнаружили COVID-19 еще у 168 человек. С начала вспышки в Новосибирской области выявили 24996 зараженных.

По данным оперативного штаба на 14 декабря в городе Бердске под медицинским наблюдением находится 1071 житель города, 31 ребёнок. Тестов взято - 0. Выздоровевших и выписанных - 823.
На сегодняшний день 10 новых пациентов с положительным COVID 19. Всего в городе Бердске официально зарегистрировано 912 случаев.

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вырыли могилы на кладбище кладбище коронавирус могилы Игорь Сысоев
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От редакции

Зачем выкопали могилы заранее?

Boeing 777-300ER, 14 декабря 2020 12:30
Да, по-любому это для ковидников. Просто никто в этом не признается.

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