"Глаза поднимаю и вижу плесень": Шокируют вонь и протекающий потолок пациентов лор-отделения ЦГБ Бердска. Смотрите видео и фото

Возмущены состоянием здания ЦГБ Бердска на ул. Боровой, 109 пациенты. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Виолетта(имя изменено - прим. ред.), вид лор-отделения просто шокирует.
- Я ожидала в лор-отделении осмотра и направления на госпитализацию. Я поднимаю глаза и вижу плесень. На потолке все отваливается. Состояние стен ужасное. Когда лежала в Академгородке в больнице СО РАН такого не было. Для меня это шок. В палате тоже "красота". Еще и труба подтекает. Из нее знатно несет канализацией. Комбо! Ситуация с окнами также плачевна. Интересно, как люди лежат в палатах зимой. Рама для окна вся в трещинах. Даже летом из нее дует. Вентиляционная шахта обрушена. Из нее торчала какая-то арматура. Над этой шахтой прям треск исходил. Соседка боялась, что плитка вот-вот отвалиться. Сами сотрудники рассказывали, как подставляли ведра в связи с протечкой крыши. Они не виноваты, что в такой "среде" работают ,- поделилась впечатлениями пациентка сегодня, 4 июня.
Как выяснилось, бердчанку на днях выписали из больницы. Обстановку в ЦГБ Виолетта оценивает как "ужасную", чего не скажешь об отношении медперсонала к своей работе.
- Врачи замечательные. Отношение их к пациентам хорошее. В этом плане мне понравилось, - заявила горожанка.
Напомним, что жалоба на состояние здания ЦГБ не единственная в Бердске. Люди неоднократно высказывали свои возмущения и о кардиологии Бердска. На 5 убитых кровель ЦГБ Бердска 18 млн рублей выделил губернатор Андрей Травников. Что будет дальше с отделениями БЦГБ - покажет время.