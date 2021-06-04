"Глаза поднимаю и вижу плесень": Шокируют вонь и протекающий потолок пациентов лор-отделения ЦГБ Бердска. Смотрите видео и фото
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"Глаза поднимаю и вижу плесень": Шокируют вонь и протекающий потолок пациентов лор-отделения ЦГБ Бердска. Смотрите видео и фото

8:36:156/4/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Виолеттой
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Обстановку в больнице одна из бердчанок оценивает на "ужасно", чего не скажешь об отношении медперсонала. Как утверждает горожанка, потолок грозит обрушением на головы людей. Как ночуют зимой пациенты в палатах, непонятно.

Потолок в одной из палат лор-отделения Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
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Возмущены состоянием здания ЦГБ Бердска на ул. Боровой, 109 пациенты. Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Виолетта(имя изменено - прим. ред.), вид лор-отделения просто шокирует.

- Я ожидала в лор-отделении осмотра и направления на госпитализацию. Я поднимаю глаза и вижу плесень. На потолке все отваливается. Состояние стен ужасное. Когда лежала в Академгородке в больнице СО РАН такого не было. Для меня это шок. В палате тоже "красота". Еще и труба подтекает. Из нее знатно несет канализацией. Комбо! Ситуация с окнами также плачевна. Интересно, как люди лежат в палатах зимой. Рама для окна вся в трещинах. Даже летом из нее дует. Вентиляционная шахта обрушена. Из нее торчала какая-то арматура. Над этой шахтой прям треск исходил. Соседка боялась, что плитка вот-вот отвалиться. Сами сотрудники рассказывали, как подставляли ведра в связи с протечкой крыши. Они не виноваты, что в такой "среде" работают ,- поделилась впечатлениями пациентка сегодня, 4 июня.

Как выяснилось, бердчанку на днях выписали из больницы. Обстановку в ЦГБ Виолетта оценивает как "ужасную", чего не скажешь об отношении медперсонала к своей работе.

- Врачи замечательные. Отношение их к пациентам хорошее. В этом плане мне понравилось, - заявила горожанка.

Напомним, что жалоба на состояние здания ЦГБ не единственная в Бердске. Люди неоднократно высказывали свои возмущения и о кардиологии Бердска. На 5 убитых кровель ЦГБ Бердска 18 млн рублей выделил губернатор Андрей Травников. Что будет дальше с отделениями БЦГБ - покажет время.

Так выглядят коридоры

Местные жители в шоке от состояния поликлиники

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