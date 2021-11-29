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Можно ли 30 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти Григория Чудотворца?

5:00:4211/29/2021,София Мальцева
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Практически все время его епископства было временем постоянных, удивительных чудес, творимых им.

В этот день стоит не забывать, что сейчас Рождественский пост, поэтому следует постараться не грешить и соблюдать правила питания. Фото: Pixabay.com

30 ноября отмечается память святого Чудотворца Григория, патриарха Неокесарийского.

Преподобный Григорий родился в Неокесарии Понтийской в семье родителей, которые исповедовали язычество. Он учился в Афинах, Александрии, Бейруте. После чего в течение пяти лет в Кесарии Палестинской у Оригена, который также наставлял его в вере Христовой.

Затем, в 240 году, он стал епископом своего собственного города, где нашел только семнадцать христиан.

В течение следующих тридцати лет епископ Григорий работал над изменением облика города Неокесария. Он был мудр в своих отношениях с людьми своей паствы и их соседями-язычниками, и он был известен своими добрыми поступками. Было много событий, которые можно было объяснить только как чудесные. Однажды, когда его застали снаружи во время сильной бури, он забежал в ближайшее здание – языческий храм. Ему пришлось провести там ночь, и на следующий день языческий священник сообщил, что он не смог выполнить ни одну из своих обычных церемоний. Священник был настолько впечатлен способностями христианского епископа, что сам обратился в христианство.

К тому времени, когда святой скончался около 265 года, в городе осталось всего семнадцать неверующих. Практически все время его епископства было временем постоянных, удивительных чудес, творимых им. Из-за этого он получил прозвище "Чудотворец"; даже враги называли его вторым Моисеем.

По народным традициям, в праздник не запрещено работать. Однако существуют другие не менее важные запреты. Например, в этот день необходимо постараться как можно сильнее защититься от порчи и сглаза. Не слушать сплетен. Ни в коем случае не примерять чужое кольцо, иначе будете несчастны в браке. И не забывать, что сейчас Рождественский пост, поэтому следует постараться не грешить и соблюдать правила питания.

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традициипраздникизапретыхристианство.день Григория Чудотворца
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