05.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Закрыли на обработку от клеща 5 мая городской парк Бердска

16:33 05.05.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
0

На 18 тысяч рублей обрабатывают от клещей городской парк. С 6 мая людям можно гулять соблюдая все меры предосторожности во время самоизоляции.

Закрыли на обработку от клеща 5 мая городской парк Бердска
Обрабатывают от клещей парк в Бердске

Одно из самых посещаемых мест в Бердске — городской парк обрабатывают от клещей для безопасности посетителей. Особое внимание уделяется зеленым зонам, тропинкам и дорожкам.

— 5 мая обработано 5 га. С 6 мая людям можно гулять соблюдая все меры предосторожности во время самоизоляции. Оставшиеся 2 га обработаются после того, как уберутся деревья, спиленные во время реконструкции. Сумма потраченная на противоклещевую обработку составит 18 тысяч рублей, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Сергей Баранов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПлоды мусорной реформы: больше 30 млн рублей должен регоператор ООО «Экология-Новосибирск» перевозчикам Искитима и Бердска
17:05 05-05-2020
Плоды мусорной реформы: больше 30 млн рублей должен регоператор ООО «Экология-Новосибирск» перевозчикам Искитима и Бердска
Умер известный врач скорой помощи от коронавируса Владимир Манькович в Санкт-Петербурге
17:00 05-05-2020
Умер известный врач скорой помощи от коронавируса Владимир Манькович в Санкт-Петербурге
По 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19 получат регионы России
16:59 05-05-2020
По 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19 получат регионы России
Цена нефти Brent поднялась выше $29
16:56 05-05-2020
Цена нефти Brent поднялась выше $29
БердскМайские выходные в пандемию COVID-19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
16:54 05-05-2020
Майские выходные в пандемию COVID-19 в Бердске:Толпы людей, валяющиеся бутылки, елка на мусорке
БердскПлевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
16:53 05-05-2020
Плевать на корону: Отказываются соблюдать масочный режим большинство пассажиров автобусов и покупателей в Бердске, убедились чиновники
Оглушила молотком и залила в рот дезинфицирующе средство мужу пьяная жена в Красноярске. Тело закопала с сыном в огороде
16:37 05-05-2020
Оглушила молотком и залила в рот дезинфицирующе средство мужу пьяная жена в Красноярске. Тело закопала с сыном в огороде
БердскЗакрыли на обработку от клеща 5 мая городской парк Бердска
16:33 05-05-2020
Закрыли на обработку от клеща 5 мая городской парк Бердска
Число зараженных COVID-19 не скрываем, заявила медсестра инфекционного бокса больницы №1 Новосибирска
16:30 05-05-2020
Число зараженных COVID-19 не скрываем, заявила медсестра инфекционного бокса больницы №1 Новосибирска
Нет зубов: что делать имплантацию или протезирование?
16:25 05-05-2020
Нет зубов: что делать имплантацию или протезирование?