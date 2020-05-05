Закрыли на обработку от клеща 5 мая городской парк Бердска

На 18 тысяч рублей обрабатывают от клещей городской парк. С 6 мая людям можно гулять соблюдая все меры предосторожности во время самоизоляции.

Обрабатывают от клещей парк в Бердске

Одно из самых посещаемых мест в Бердске — городской парк обрабатывают от клещей для безопасности посетителей. Особое внимание уделяется зеленым зонам, тропинкам и дорожкам.

— 5 мая обработано 5 га. С 6 мая людям можно гулять соблюдая все меры предосторожности во время самоизоляции. Оставшиеся 2 га обработаются после того, как уберутся деревья, спиленные во время реконструкции. Сумма потраченная на противоклещевую обработку составит 18 тысяч рублей, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий парком Сергей Баранов.