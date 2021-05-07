Автору законов об иноагентах единороссу Андрею Альшевских 30 рублей из-за рубежа отправил Леонид Волков

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских, который придумал законопроекты про экстремистов и иноагентов, получил финансирование из-за рубежа на политические цели.
Сумму на карту Альшевских перевел «эколоэкстремист» и сотрудник НКО-иноганета* Леонид Волков. Против него возбуждены уголовные дела, сейчас он находится за рубежом. Перевод составил всего 30 рублей, в назначении платежа оппозиционер указал: «На выборы. С экстремистским приветом!». Чтобы в России тебя признали иностранным агентом, достаточно вести политическую деятельность и получать финансирование из-за границы. В данном случае это и произошло.
Андрей Альшевских не комментирует эту ситуацию, на звонки не отвечает.
Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий гражданам России, участвующим в деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться в депутаты федерального парламента. Один из авторов закона – Андрей Альшевских. Он также создал инициативу об уголовной ответственности за нарушение законов об иноагентах.
* - официально признан иностранным агентом в России.