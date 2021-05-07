Автору законов об иноагентах единороссу Андрею Альшевских 30 рублей из-за рубежа отправил Леонид Волков
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Автору законов об иноагентах единороссу Андрею Альшевских 30 рублей из-за рубежа отправил Леонид Волков

11:31:145/7/2021Фото: Страница ВКонтакте Андрея Альшевских
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Против него возбуждены уголовные дела, сейчас он находится за рубежом.

Узнать позицию самого Альшевских по этому поводу не удалось

Депутат Государственной думы Андрей Альшевских, который придумал законопроекты про экстремистов и иноагентов, получил финансирование из-за рубежа на политические цели.

Сумму на карту Альшевских перевел «эколоэкстремист» и сотрудник НКО-иноганета* Леонид Волков. Против него возбуждены уголовные дела, сейчас он находится за рубежом. Перевод составил всего 30 рублей, в назначении платежа оппозиционер указал: «На выборы. С экстремистским приветом!». Чтобы в России тебя признали иностранным агентом, достаточно вести политическую деятельность и получать финансирование из-за границы. В данном случае это и произошло.

Андрей Альшевских не комментирует эту ситуацию, на звонки не отвечает.

Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий гражданам России, участвующим в деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться в депутаты федерального парламента. Один из авторов закона – Андрей Альшевских. Он также создал инициативу об уголовной ответственности за нарушение законов об иноагентах.

* - официально признан иностранным агентом в России.

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