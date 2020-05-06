06.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Не фекалии: прокурорская проверка с отделом природных ресурсов выехала на помойку с колесами и диваном на Бердский залив

16:30 06.05.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
0

Прокурор города Роман Сивак рассказал, что проводится проверка. «Там большой объем работы. Проверка еще не закончена», — отметил Роман Андреевич.

Не фекалии: прокурорская проверка с отделом природных ресурсов выехала на помойку с колесами и диваном на Бердский залив
Прокурор города Роман Сивак проверяет законность стекающих стоков на берегу Бердского залива

Не фекальные стоки текут на берегу Бердского залива рядом с «Лесной сказкой» и пляжем «Ремикс» в Бердске. Это «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор Управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова. Напомним, продолжали течь стоки на берегу Бердского залива рядом с «Лесной сказкой», наркологией и пляжем «Ремикс» в Бердске. На это пожаловались жители «Курьер. Среда. Бердск». После обращения в Управление с просьбой провести проверку, она все-таки состоялась. В этом месте, по словам жителей, подозрительно размыт берег. Пахнет канализацией, текут тонкие ржавые ручейки. Когда вода поднимется — все будет скрыто, переживают горожане. А она поднимется со дня на день.

24 апреля «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что на берегу залива течет неизвестная жидкость. Кроме того жители устроили здесь помойку – рядом с водой лежит выброшенный диван, шины и мусор.

Светлана Шерстобитова отметила, что проведен анализ стоков.

— Мы выезжали вместе с прокуратурой, взяли анализ. Это не фекальные стоки. В ближайшие дни вместе со специалистам КБУ мы выясним откуда текут эти воды. Это могут быть ливневые воды или водопроводные, — отметила Светлана Васильевна 4 мая.

Прокурор города Роман Сивак подтвердил, что проводится проверка.

— Там большой объем работы. Проверка еще не закончена, — сказал Роман Андреевич 6 мая.

Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут нарушение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗаразиться COVID-19 через дверные ручки и деньги могут жители Бердска, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
17:15 06-05-2020
Заразиться COVID-19 через дверные ручки и деньги могут жители Бердска, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская
Отправят на 14-дневный карантин из-за коронавируса прилетающих в Новосибирск из Якутии
17:13 06-05-2020
Отправят на 14-дневный карантин из-за коронавируса прилетающих в Новосибирск из Якутии
Трудиться на общественных работах ради зарплаты предложил умирающему бизнесу депутат Госдумы
17:10 06-05-2020
Трудиться на общественных работах ради зарплаты предложил умирающему бизнесу депутат Госдумы
Какие высыпания на коже могут указывать на коронавирус
17:02 06-05-2020
Какие высыпания на коже могут указывать на коронавирус
Прекратить аборты на время коронавируса предложила РПЦ
17:00 06-05-2020
Прекратить аборты на время коронавируса предложила РПЦ
Угнал Dodge Journey у родителей 5-летний мальчик и поехал к сестре в США
16:53 06-05-2020
Угнал Dodge Journey у родителей 5-летний мальчик и поехал к сестре в США
Удачные дни для пересадки и посева в мае 2020 года по лунному календарю: 6 мая луна будет в плодовитом знаке Скорпиона 1
16:49 06-05-2020
Удачные дни для пересадки и посева в мае 2020 года по лунному календарю: 6 мая луна будет в плодовитом знаке Скорпиона
Винные губы, чистая кожа и пышные ресницы - супермодные тренды макияжа в 2020 году
16:46 06-05-2020
Винные губы, чистая кожа и пышные ресницы - супермодные тренды макияжа в 2020 году
Без петарды в балкон: Запретят пускать фейерверки в России
16:45 06-05-2020
Без петарды в балкон: Запретят пускать фейерверки в России
БердскSOS: Единой ритуальной службы 112 не существует. Мошенники орудуют в Бердске
16:44 06-05-2020
SOS: Единой ритуальной службы 112 не существует. Мошенники орудуют в Бердске