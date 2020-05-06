Не фекалии: прокурорская проверка с отделом природных ресурсов выехала на помойку с колесами и диваном на Бердский залив

Прокурор города Роман Сивак проверяет законность стекающих стоков на берегу Бердского залива

Не фекальные стоки текут на берегу Бердского залива рядом с «Лесной сказкой» и пляжем «Ремикс» в Бердске. Это «Курьер. Среда. Бердск» рассказала директор Управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова. Напомним, продолжали течь стоки на берегу Бердского залива рядом с «Лесной сказкой», наркологией и пляжем «Ремикс» в Бердске. На это пожаловались жители «Курьер. Среда. Бердск». После обращения в Управление с просьбой провести проверку, она все-таки состоялась. В этом месте, по словам жителей, подозрительно размыт берег. Пахнет канализацией, текут тонкие ржавые ручейки. Когда вода поднимется — все будет скрыто, переживают горожане. А она поднимется со дня на день.

24 апреля «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что на берегу залива течет неизвестная жидкость. Кроме того жители устроили здесь помойку – рядом с водой лежит выброшенный диван, шины и мусор.

Светлана Шерстобитова отметила, что проведен анализ стоков.

— Мы выезжали вместе с прокуратурой, взяли анализ. Это не фекальные стоки. В ближайшие дни вместе со специалистам КБУ мы выясним откуда текут эти воды. Это могут быть ливневые воды или водопроводные, — отметила Светлана Васильевна 4 мая.

Прокурор города Роман Сивак подтвердил, что проводится проверка.

— Там большой объем работы. Проверка еще не закончена, — сказал Роман Андреевич 6 мая.

Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео Алена Романцова.

