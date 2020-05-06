75 дней до Победы: Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта. Письмо писано первого числа третьего месяца 1945 г

Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура, я вам посылаю дорогой привет и посылаю привет своим племянникам Боре, Мише и Гале, я им посылаю свой дорогой привет. Шура, я ваше письмо получил, которое вы написали мне. Я очень рад вашему письму. Шура, вы писали в письме, что узнать про Игоря, чтобы написать в его часть. Я написал туда. Узнаю, тогда вам напишу про него. Я вам описываю про свое положение, как я живу. Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет. Шура, передай привет моей семье. Пока писать нечего. Пишите письма чаще. Пока, до свидания. Писал ваш брат Овчинников. Целую вас всех, пишите ответ.