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75 дней до Победы: Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет

20:48 06.05.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Овчинников пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет

75 дней до Победы: Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет75 дней до Победы: скорее добьем двуногого зверя в его берлогеЕщё 68 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта. Письмо писано первого числа третьего месяца 1945 г
Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура, я вам посылаю дорогой привет и посылаю привет своим племянникам Боре, Мише и Гале, я им посылаю свой дорогой привет. Шура, я ваше письмо получил, которое вы написали мне. Я очень рад вашему письму. Шура, вы писали в письме, что узнать про Игоря, чтобы написать в его часть. Я написал туда. Узнаю, тогда вам напишу про него. Я вам описываю про свое положение, как я живу. Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет. Шура, передай привет моей семье. Пока писать нечего. Пишите письма чаще. Пока, до свидания. Писал ваш брат Овчинников. Целую вас всех, пишите ответ.

75 дней до Победы: Я пока жив и здоров, дальше не знаю, что будет

Фронтовик шлет весточку с фронта

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