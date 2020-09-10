Четвёртый мост через Обь введут в эксплуатацию на год раньше срока

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив посетили площадку строительства 4-го моста через р. Обь в Ленинском районе г. Новосибирска, а также строительную площадку комплексного жилищного строительства «Жилой микрорайон «Береговой». Мероприятия прошли в рамках рабочей поездки Зампреда Правительства в Новосибирскую область.

Марат Хуснуллин поставил перед строителями моста серьёзную задачу – достроить 4-й мост к декабрю 2022 года и ввести его в эксплуатацию к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

«Мы посетили площадку строительства 4-го моста и договорились с подрядчиком о том, что при правильном перераспределении финансирования он сможет сдать мост почти на год раньше. Дополнительные средства на ближайшие годы выделены Президентом России тем регионам, которые работают ускоренными темпами. Задача – максимально ускорить строительство, потому что любая задержка – это потеря для бюджета», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Андрей Травников отметил, что строительный комплекс – это драйвер экономики, и для Новосибирской области его развитие особенно актуально. «Благодарю Президента России Владимира Путина, Правительство РФ за то, что в этом году, несмотря на все сложности, была оказана очень серьёзная поддержка строительной отрасли. Наши новосибирские строители откликнулись на это высокими темпами и инфраструктурного, и жилищного строительства – идёт активная работа и в аэропорту «Толмачёво», и на площадке 4-го моста, и на подъездных дорогах к новому ледовому дворцу спорта. Сегодня наш партнёр – компания «ВИС» – взяла на себя повышенные обязательства по открытию движения по новой скоростной магистрали 4-го моста в декабре 2022 года. На это выделены 8 миллиардов рублей. Речь идёт не об увеличении стоимости объекта, а об ускорении финансирования», – уточнил Губернатор.

Также достигнута договорённость со строителями школы в микрорайоне Береговой: подрядчик на несколько месяцев раньше закончит строительство – не к декабрю, а к 1 сентября 2021 года, – пояснил Марат Хуснуллин. «Очень хорошая школа, которую новосибирские проектировщики доработали. Я дал поручение единому заказчику – взять проект этой школы за образец и применять на территории всей страны», – отметил Заместитель Председателя Правительства России.

Школу в микрорайоне Береговой возводят на средства федерального и областного бюджетов в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Реализация проекта контролируется Правительством региона.