Накануне 9 мая Губернатор Андрей Травников обсудил развитие в Новосибирской области современных музейных площадок

В совещании, прошедшем на площадке музея ретро-техники «Галерея времени», приняли участие представители Правительства региона, мэрии г. Новосибирска.
«Радостно, что в Новосибирской области много энтузиастов. Напомню – музей космонавтики в Коченево, аэродром «Мочище» и масштабное авиашоу, недалеко от Новосибирска. Благодаря энтузиастам, всего за несколько лет появилось удивительное место – «Галерея времени». Очень хотелось бы, чтобы все новосибирцы узнали, что в Новосибирске есть действительно «Галерея времени», где собраны не только вещи, которые знакомы нам с детства, но и абсолютно уникальные экспонаты, заслуживающие внимания самых любознательных посетителей.
Любое посещение, это не просто экскурсия, это по сути дела совещание «на ногах», для того чтобы принять решение. Есть мысли по развитию этого уникального объекта – хочется, чтобы сюда приезжали не только жители города, но всего региона, думаю, что в ближайшее время мы необходимые шаги совместно сделаем», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.
Важность развития подобных музейных площадок отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Складывается туристический кластер – мы же говорим о развитии туризма. Андрей Александрович неоднократно об этом говорил, поставлена задача – сделать еще более привлекательным для туристов Новосибирск. Надо такие площадки развивать», – считает глава города.
Сегодня музей готовит программу, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Мероприятия 9 мая начнутся с 12 часов дня. Сделаем все возможное, чтобы было интересно», – рассказал о подготовке к празднику руководитель музея «Галерея времени» Владимир Курдюмов.
Музей «Галерея времени» открыл свои двери посетителям в сентябре 2020 года. Экспозиция музея включает в себя коллекцию раритетных машин и мотоциклов, предметы быта, демонстрирующие различные периоды истории нашей страны. 1 мая 2021 года для посетителей открылся новый корпус музея, в котором будет расположен «Музей СССР». В нем собрана крупнейшая коллекция предметов того времени, которые буквально переносят в прошлое и показывают, как выглядел быт среднестатистического жителя СССР.
Напомним, что в преддверии Дня Победы в Новосибирской области проходит ряд патриотических акций, в том числе, акция «Георгиевская ленточка», акция «Окна Победы», во всех районах предусмотрена масштабная культурная программа, продолжается регистрация для участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк», идет подготовка к акции «Свеча памяти». В ключевых мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, примет участие Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области