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Показатель летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области за неделю еще вырос на 0,06%

16:53 10.09.2020
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Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 10 сентября — 11 941 человек.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга: 

Показатель летальности пациентов с COVID-19 в Новосибирской области за неделю еще вырос на 0,06% Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 10 сентября. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах. Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 10 сентября — 11 941 человек.

Общее число летальных исходов в регионе по состоянию на 10-е сентября: 387. Случаев летального исхода зафиксировано за неделю — 20, на 2 больше, чем за прошлый период. 10 сентября индекс летальности в регионе составляет 3,24%. Это очередное повышение, вновь на 0,06%. Показатель летальности по области все еще значительно выше, чем окружной и общероссийский. Новосибирская область, как и неделю назад, продолжает оставаться «антилидером» среди сибирских регионов по показателю летальности. Таким образом, тройка «антилидеров» не изменилась. 2-е место: Красноярский край (2,88%); 3-е место: Омская область (2,37%). В тройке регионов Сибири с самым низким показателем летальности неизменно лидирует Республика Алтай — 0,33%. 2-е место: Кузбасс (0,67%); 3-е место: Республика Тыва (0,95%). Индекс летальности в СФО за неделю еще увеличился до 1,85%, и остается выше общероссийского. Худший показатель летальности пациентов среди федеральных округов —демонстрирует Северо-Западный ФО (3,53%) 3 сентября в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область. Самый высокий индекс летальности — в городе Санкт-Петербург (6,70%). Общероссийский показатель летальности за неделю подрос и составляет 1,75%.

Показатель летальности пациентов с COVID 19 в Новосибирской области за неделю еще вырос на 0,06%

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