10.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Спас от изнасилования девочку пес Волк Меркурий. Он нашел ее в заброшенном доме

18:07 10.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Собака нашла подъезд, где мужчина пытался изнасиловать школьницу. Он встретил девочку на берегу Финского залива и, угрожая ножом, затащил в нежилой дом.

Спас от изнасилования девочку пес Волк Меркурий. Он нашел ее в заброшенном доме
Пес спас девочку от изнасилования в Петербурге

В Петербурге полицейский пес нашел в заброшенном доме 15-летнюю школьницу, которую хотел изнасиловать мужчина, затащивший ее туда.

Накануне поздно вечером в полицию обратилась мама девочки с заявлением о ее пропаже. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому.

Собака даже нашла подъезд, где находилась девочка. Полицейские обнаружили там мужчину, который пытался изнасиловать школьницу. Выяснилось, что мужчина встретил девочку на берегу Финского залива и, угрожая ножом, затащил в заброшенный дом.

Задержанным оказался 36-летний безработный местный житель. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и хулиганство, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вовремя спохватились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему лишает жизни себя половина самоубийц в России, объяснили в Минздраве
20:29 10-09-2020
Почему лишает жизни себя половина самоубийц в России, объяснили в Минздраве
Попала на видео мощный снегопад с бураном на Алтае 10 сентября 2020
20:18 10-09-2020
Попала на видео мощный снегопад с бураном на Алтае 10 сентября 2020
Раздолбанная "скорая" без медоборудования спасает жизни людей в Новосибирской области
20:02 10-09-2020
Раздолбанная
Точный гороскоп на четверг 10 сентября для всех знаков зодиака
19:58 10-09-2020
Точный гороскоп на четверг 10 сентября для всех знаков зодиака
Мощно полыхает взорванный порт в Бейруте. Небо закрыл черный дым и слышны взрывы
19:47 10-09-2020
Мощно полыхает взорванный порт в Бейруте. Небо закрыл черный дым и слышны взрывы
Зарплата вырастет в 2021 году у россиян. На сколько, спрогнозировали эксперты
19:28 10-09-2020
Зарплата вырастет в 2021 году у россиян. На сколько, спрогнозировали эксперты
Перенос столицы России в Новосибирск одобряют россияне 2
19:18 10-09-2020
Перенос столицы России в Новосибирск одобряют россияне
Кукую прессу любит читать Путин, рассказал пресс-секретарь президента
19:07 10-09-2020
Кукую прессу любит читать Путин, рассказал пресс-секретарь президента
Дала 1 млрд рублей на увеличенное пособие по безработице Новосибирской области Госдума
18:58 10-09-2020
Дала 1 млрд рублей на увеличенное пособие по безработице Новосибирской области Госдума
Суд РПЦ отлучил от церкви захватившего монастырь экс-схиигумена Сергия
18:47 10-09-2020
Суд РПЦ отлучил от церкви захватившего монастырь экс-схиигумена Сергия