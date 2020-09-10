Спас от изнасилования девочку пес Волк Меркурий. Он нашел ее в заброшенном доме

Собака нашла подъезд, где мужчина пытался изнасиловать школьницу. Он встретил девочку на берегу Финского залива и, угрожая ножом, затащил в нежилой дом.

Пес спас девочку от изнасилования в Петербурге

В Петербурге полицейский пес нашел в заброшенном доме 15-летнюю школьницу, которую хотел изнасиловать мужчина, затащивший ее туда.

Накануне поздно вечером в полицию обратилась мама девочки с заявлением о ее пропаже. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому.

Собака даже нашла подъезд, где находилась девочка. Полицейские обнаружили там мужчину, который пытался изнасиловать школьницу. Выяснилось, что мужчина встретил девочку на берегу Финского залива и, угрожая ножом, затащил в заброшенный дом.

Задержанным оказался 36-летний безработный местный житель. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и хулиганство, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.