Суд РПЦ отлучил от церкви захватившего монастырь экс-схиигумена Сергия

В июне епархиальный суд низверг Сергия из сана за нарушение священнической присяги. Такое решение было принято из-за многочисленных проповедей и видеообращений клирика по коронавирусу и сатане.

Бывшего схиигумена Сергия отлучили от церкви

Суд екатеринбургской епархии принял решение отстранить бывшего схиигумена Сергия (Романова) от Церкви.

Итоги заседания 10 сентября огласил председатель епархиального суда Николай Малета. По его словам, схимонах Сергий не явился в третий раз, что дало судьям право рассмотреть вопрос заочно. Решение направлено для утверждения правящему архиерею.

В июне епархиальный суд низверг Сергия из сана за нарушение священнической присяги. Такое решение было принято из-за многочисленных проповедей и видеообращений клирика, в которых он обвинял светские власти в попытках создать «электронный лагерь Сатаны» и провести чипирование населения под предлогом борьбы с коронавирусом. Также он обвинил митрополита екатеринбургского и верхотурского Кирилла в экуменизме, заявив, что тот якобы служил вместе с католиками.

Накануне сам опальный священник Сергий обратился в церковный суд Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) и потребовал извержения патриарха Московского и всея Руси Кирилла из священного сана. Бывший схиигумен в своем заявлении указал на «преступное общение» главы РПЦ с «еретиками и иноверцами». Кроме того, он заявил о «проведении детоубийства по медицинским показаниям». Текст обращения опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пресс-секретарь Сергия Всеволод Могучев.

«Эти преступления несовместимы с саном епископа, поэтому требуем извергнуть патриарха Кирилла из священного сана во спасение его души и вверенной ему паствы», — указано в посте Могучева.

Опальный священник обратился к самому митрополиту Кириллу и попросил его допросить шестерых свидетелей по вопросу отлучения его от церкви. Участие патриарха Кирилла в его судьбе он счел незаконным.

Бывший схиигумен также потребовал предать суду и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла за «духовный разврат своей паствы, ведущий к прелюбодеянию, за совместные молитвы с еретиками и оскорбление Святой Евхаристии».

Сергия отстранили от проповедей 27 апреля — после того, как появилась видеозапись, на которой он призывал прихожан выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции.

Ситуацию с распространением коронавируса он называл «псевдопандемией» и утверждал, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», лишают «свободы и работы».

О том, что Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительницы хлебов», стало известно 16 июня. Он продолжил вести службы, несмотря на запрет в служении. 3 июля епархиальный суд лишил его сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Помимо того, ему запретили служение, совершение таинств и лишили права ношения наперсного креста.

Бывшего схиигумена также оштрафовали на 90 тыс. рублей по административному делу о распространении недостоверной информации. К тому же в рамках дела по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» он получил штраф на 18 тыс. рублей.

В епархии обратили внимание, что все таинства, которые Сергий совершит после запрета в служении, будут незаконными и недействительными.

Единственная законная настоятельница женского монастыря — игумения Варвара (Крыгина), которая покинула его из-за несогласия с Сергием.

В июне в этой обители произошла драка с участием насельников и съемочной группы журналистки Ксении Собчак. После этого инцидента Сергий стал реже появляться на публике. Журналистов в монастырь не пускают.

В августе стало известно, что в хосписе женского монастыря, который удерживает схиигумен, после продолжительной болезни умерла 15-летняя девочка. Об этом сообщил детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков. Следователи не обнаружили повреждений, которые бы говорили о криминальном характере смерти. По словам Сергия, у девочки был рак головного мозга.

«Умерла пятнадцатилетняя девочка Марина, рак головного мозга. Девочка была под наблюдением врача-хирурга Виктора Михайловича, он каждую неделю, а то и чаще приезжал, наблюдал. У нас не больница, но девочка была под врачебным присмотром», — подчеркнул священнослужитель.