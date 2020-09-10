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Перенос столицы России в Новосибирск одобряют россияне

19:18 10.09.2020 Фото: vk.com
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А вот сами сибиряки не рады такой перспективе. Некоторые новосибирцы попросили лучше построить им новую станцию метро и тротуары.

Перенос столицы России в Новосибирск одобряют россияне
Оперный театр - символ Новосибирска и место протестов

Сенатор Владимир Лукин предложил перенести столицу России в третий по величине город страны – в Новосибирск. Большинство россиян, участвовавших в голосовании газеты «Взгляд», поддержали его.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает, что столица должна находиться в центре страны, а именно в центре Западной Сибири. Построить город с нуля Лукин назвал «маниловщиной», а вот готовый город можно развивать.

Россиян тоже решили спросить, своим мнением поделилось более 11 тысяч человек. 31,4% поддержали идею Лукина и проголосовали за город в Сибири. 31,09% требуют оставить прежнюю столицу. 21,18% считает, что лучшим местом для столицы станет Урал. Менее 5% предложили Питер и Дальний Восток.

А вот сами сибиряки не рады такой перспективе. Некоторые новосибирцы попросили лучше построить им новую станцию метро и тротуары.

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От редакции

Вы согласны сделать Новосибирск столицей РФ?

Махновец, 10 сентября 2020 19:28
В принципе,если подумать,то есть свой резон: столица страны должна находиться не на окраине как Москва или Питер,а ближе к центру страны (на случай войны),ну плюс,где столица,там и деньги крутятся.(Мнение сугубо личное).
Аноним, 10 сентября 2020 19:58
Деньги крутятся не в столице, а у ребят из"горно-обогатительного техникума"! И на западе и на востоке, на Урале и в Сибири.

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