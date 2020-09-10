Перенос столицы России в Новосибирск одобряют россияне

А вот сами сибиряки не рады такой перспективе. Некоторые новосибирцы попросили лучше построить им новую станцию метро и тротуары.

Оперный театр - символ Новосибирска и место протестов

Сенатор Владимир Лукин предложил перенести столицу России в третий по величине город страны – в Новосибирск. Большинство россиян, участвовавших в голосовании газеты «Взгляд», поддержали его.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает, что столица должна находиться в центре страны, а именно в центре Западной Сибири. Построить город с нуля Лукин назвал «маниловщиной», а вот готовый город можно развивать.

Россиян тоже решили спросить, своим мнением поделилось более 11 тысяч человек. 31,4% поддержали идею Лукина и проголосовали за город в Сибири. 31,09% требуют оставить прежнюю столицу. 21,18% считает, что лучшим местом для столицы станет Урал. Менее 5% предложили Питер и Дальний Восток.

А вот сами сибиряки не рады такой перспективе. Некоторые новосибирцы попросили лучше построить им новую станцию метро и тротуары.