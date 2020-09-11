Ирина Мануйлова открыла уличную фотовыставку, посвящённую академику Михаилу Лаврентьеву

Участие в церемонии открытия выставки приняла заместитель Губернатора Ирина Мануйлова

Весь жизненный путь основателя СО РАН академика Михаила Алексеевича в фотографиях смогут увидеть посетители уличной выставки «Человек планетарного масштаба. Созидатель и ученый», открывшейся в Новосибирском Академгородке 10 сентября. В числе организаторов выставки – министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

Выставка открывает серию мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения академика М.А. Лаврентьева, которые пройдут в сентябре – ноябре этого года в регионе – план подготовки и проведения указанных мероприятий был утвержден Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В выставке использованы фотографии из архивов семьи Лаврентьевых, Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, электронного архива «Фотолетопись. СО РАН с 1957 года» (ИСИ СО РАН) и из открытых источников. Экспозиция рассказывает о личной жизни основателя новосибирского Академгородка, его учебе, открытиях, этапах карьеры, соратниках. Участие в церемонии открытия выставки приняла заместитель Губернатора Ирина Мануйлова.

«Фигура Михаила Алексеевича поистине уникальна. Его вклад в развитие науки, его вклад в историю поистине велик. Сегодня мы открываем выставку в самом центре Академгородка, который является его детищем. С академической мудростью им были заложены основополагающие принципы новосибирского Академгородка, его архитектурные, строительные и планировочные решения, подходы к организации деятельности научных организаций, сформирован знаменитый «треугольник Лаврентьева», – отметила на церемонии открытия выставки Ирина Мануйлова.

Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова также напомнила, что сегодня мы находимся у истоков реализации проекта «Академгородок 2.0» – два года назад утверждена комплексная программа развития СО РАН, по поручению Президента Владимира Путина начинается реализация масштабного проекта научно-технологического развития – программы Академгородок 2.0, входящей в число приоритетных проектов для Правительства региона. «Сегодня мы продолжаем великие начинания и традиции, заложенные Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым», – подчеркнула она.

Уличная выставка, посвящённая 120-летию со дня рождения академика Михаила Лаврентьева, работает на проспекте Академика Коптюга.

Источник: nso.ru