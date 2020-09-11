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Слабый рубль прекрасно спасает бюджет

13:45 11.09.2020 Фото: pixabay.com
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Со 2 сентября и по настоящий момент доллар США вырос на 3,2% к рублю, евро подорожал на 2,2%.

Слабый рубль прекрасно спасает бюджет
Просадка рубля позитивно воспринимается Минфином

Сегодня рубль укрепляется на Московской бирже, начав день на отметке 76,28 к вечеру доллар по отношению к российской валюте снизился до 75,58. Но в целом, ситуация у рубля в последнее время трудная. В частности, со 2 сентября и по настоящий момент доллар США вырос на 3,2% к рублю, евро подорожал на 2,2%.

По мнению аналитика RoboForex Дмитрия Гурковского, на это у рубля были и фундаментальные, и эмоциональные причины.

«С одной стороны, последние дни принесли с собой довольно тревожные разговоры о возможности ужесточения антироссийских санкций со стороны Европы. Германия начала обсуждать такую вероятность, и хотя понятно, что дальше разговоров тут вряд ли пойдет (слишком сложно «протащить» подобные инициативы через парламент), рыночные эмоции тут же откликнулись на это. Катализатором стала ситуация с отравлением российского оппозиционера А. Навального. К слову, президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на информацию, поддержав такие инициативы, но засомневался, что это удастся сделать. Риски действительно выглядят переоцененными, но даже микроскопическая их вероятность заставила инвесторов уйти в «безопасные» активы.

С другой, цены на нефть Brent «обвалились» к минимумам 16 июня на фоне ожиданий по заболеваемости коронавирусом в мире и падением потребности экономик в энергоносителях. Рубль не смог остаться в стороне от этого движения. «Просадка» рубля, скорее всего, весьма позитивно воспринимается Минфином, перед которым стоит задача сокращения бюджетного дефицита — ведь все происходит «само собой»", — прокомментировал «СП» новости курса валют эксперт.

Аналитик добавил, что сейчас недельные продажи «робко» выкупаются, но российская валюта остается в слабой позиции. «Для доллара это означает коридор колебаний в пределах 74−77 руб., для евро — 88−91 руб», — сделал эксперт прогноз курса валют.

Источник: svpressa.ru

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