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Пьяный брел по рельсам. Его сбил грузовой поезд на Клещихе

13:30 11.09.2020 Фото: pixabay
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В настоящее время мужчина прооперирован и находится в стабильном состоянии.

Пьяный брел по рельсам. Его сбил грузовой поезд на Клещихе
В Новосибирске 35-летний мужчина попал под поезд

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о травмировании мужчины на железной дороге. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на человека, однако травмирование предотвратить не удалось.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 35-летний местный житель находился на железнодорожном пути станции Клещиха с видимыми признаками алкогольного опьянения и не реагировал на звуковые сигналы локомотива. Пострадавшего гражданина доставили в Новосибирскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы, переломом костей предплечья. В настоящее время мужчина прооперирован и находится в стабильном состоянии.

Транспортная полиция предупреждает: появление на железной дороге в состоянии алкогольного опьянения недопустимо! Переход железнодорожных путей в неположенном месте может привести не только к сбою в работе поездов, но и к тяжелому увечью или гибели самого пешехода. Безопасным расстоянием для движения вдоль железнодорожного пути считается пять и более метров до ближайшего рельса. Категорически запрещено стоять в междупутье при прохождении встречных поездов.

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