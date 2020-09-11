С запуском нового завода в регионе будет дополнительно создано около 900 рабочих мест.

Губернатор Андрей Травников дал старт строительству завода по производству снеков компании PepsiCo

В торжественной церемонии начала строительства будущего завода по производству солёных снеков приняли участие Губернатор Андрей Травников и Президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и Центральная Азия Нил Старрок. Две первые производственные линии нового завода начнут работать уже в 2021 году.

Завод на территории Новосибирского ПЛП станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску соленых закусок в России. Мощность нового предприятия – более 60 тыс. тонн в год.

Губернатор подчеркнул, что Новосибирский ПЛП продолжает развиваться и прирастать новыми производствами. «Правительству Новосибирской области очень важно, что площадки, которые мы создаём в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться. Это событие – начало строительства завода – даёт очередной толчок развитию экономики. Мы рады за нашего многолетнего партнёра – компанию PepsiCo. Сегодня мы пишем историю создания ещё одного предприятия, причём историю весьма позитивную. Мы смогли очень быстро пройти путь от замысла до фактического старта проекта. Это будет мощный прорыв для всего сельскохозяйственного комплекса нашего региона. Уже несколько сельхозпредприятий занимаются тестовым выращиванием картофеля, чтобы соответствовать жёстким требованиям производителя. Руководители хозяйств ждут открытия завода, закупают технику, осваивают новые технологии производства. Всё это соответствует задачам роста производительности нашего аграрного комплекса. Эффект для экономики области – очень существенный. Ещё раз хочу поблагодарить наших партнёров, что они приняли решение о размещении нового производства в пользу Новосибирской области», – пояснил Андрей Травников.

Нил Старрок отметил: «Мы высоко ценим поддержку, которую оказывают нашему проекту руководство Новосибирской области и лично Губернатор Андрей Травников. В регионе созданы благоприятные условия для работы крупных иностранных инвесторов. Несмотря на объективные трудности, вызванные пандемией, мы планируем своевременно построить и запустить новое предприятие. Новый завод будет возводиться в соответствии с принципами PepsiCo – он будет максимально энергоэффективным, здесь будут внедрены современные экологические стандарты, в том числе по утилизации отходов».

Одновременно со строительством завода PepsiCo начнёт в регионе реализацию агропрограммы, направленной на обеспечение предприятия местным картофелем. Сегодня 100% картофеля, поступающего на заводы компании, выращивается в России.

«Чтобы обеспечить нужды завода необходимым сырьём, уже сейчас нашей агрокомандой ведётся работа по развитию сырьевой базы наших будущих поставщиков», — напомнил Нил Старрок.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области Олег Подойма подчеркнул, что открытие новых производств на территории новосибирского ПЛП – это ещё один шаг в развитии экономики Новосибирской области, глубокой переработки сельхозпродукции. «Понадобится выращивание картофеля в дополнительных объёмах в нашем регионе. Это – новые рабочие места. Потребуются специалисты высокого уровня квалификации – уверен, что мы справимся с этим кадровым запросом. Есть определённый экспортный потенциал у этого производства. Те темпы и та поддержка картофелеводства, которые мы сегодня видим в регионе, позволяет отрасли уверенно смотреть в будущее».

Заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного Собрания Новосибирской области Глеб Поповцев уточнил, что открытие новых производств на ПЛП очень важно для развития Новосибирского района, потому что тот объём инвестиций, то количество высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, которое будет создано, позитивно скажутся на жизни района. «12 миллиардов рублей инвестиций – очень крупная сумма, и мы можем только гордиться создаваемой здесь инфраструктурой».

Напомним, что соглашение о создании нового предприятия было подписано между PepsiCo, Новосибирской областью и Агентством инвестиционного развития Новосибирской области в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Объём инвестиций составит около 12 млрд рублей. Строительство нового предприятия в Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счёт локализации производства, а также позволит обеспечить потребителей Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья продукцией, произведённой на территории Сибирского региона.

Для справки. Сегодня PepsiCo представлена в Новосибирской области выпускающим молочную продукцию предприятием «Сибирское молоко», на котором работают более 600 сотрудников.

Всего в России находятся более 20-ти предприятий PepsiCo. За время работы компания инвестировала более 10 млрд долларов США. Компания сотрудничает более чем с 50-ю сельхозпредприятиями в 15-ти регионах и ежегодно перерабатывает около 400 тыс. тонн картофеля.

В России PepsiCo – крупнейший промышленный переработчик картофеля. Для обеспечения высокого качества сырья для своей продукции компания проводит обширную программу по развитию поставщиков: организует семинары и тренинги для производителей картофеля и сырого молока, помогает хозяйствам в приобретении посадочного материала, средств защиты растений и удобрений.

Программа также предусматривает инвестиции в оборудование овощехранилищ с системой климат-контроля. Благодаря участию в этой программе партнёры PepsiCo смогли существенно увеличить урожайность картофеля – в среднем с 13 тонн до 25 тонн с гектара.