Власть Бердска снизила цену на разрушающееся здание почты в Микрорайоне на 4,5 млн рублей: Очень хочет продать
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Власть Бердска снизила цену на разрушающееся здание почты в Микрорайоне на 4,5 млн рублей: Очень хочет продать

1:58:435/5/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2020 году аварийную трехэтажку пытались выставить на торги за 12,5 млн рублей. Покупателей не нашлось. В мэрии решили, что ремонт обойдется дороже и решили избавиться от ненужной городу собственности.

Здание почты и телецентра в Микрорайоне снова продают бердские власти

В конце апреля 2021 года бердская власть объявила об отмене условий приватизации здания почты и ТВК по адресу: Микрорайон, 15Б. Такое решение в заочной форме приняла 15 апреля постоянно действующая комиссия по приватизации муниципального имущества.

Таким образом мэрия Бердска отменила прежние условия продажи трехэтажного здания, утвержденные 29 января 2021 года. Напомним, что кирпичное строение находится в аварийном состоянии. Поэтому отделение почты там закрыли. И микрорайоновцы вынуждены ездить в центр за получением почтовых услуг.

На продажу выставляют нежилые помещения, общей площадью 1012,8 кв. м, в том числе подвал. Способ приватизации муниципального имущества – аукцион в электронной форме. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за здание. Начальная цена лота теперь составляет 8 072 000 рублей (с учетом НДС). Последнюю оценку имущества проводили 2 апреля 2021 года.

Размер задатка для участия в продаже имущества на аукционе – 1 614 400 рублей (с учетом НДС). Это 20% начальной цены. Шаг аукциона не может быть меньше 242 160 рублей, или 3% начальной стоимости лота.

Покупатель, выигравший аукцион, должен оплатить сумму выкупа имущества единовременно в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. Вместе с этим покупателю достается земельный участок под зданием площадью 1791 кв. м. Землю он может взять в аренду.

Напомним, что продать разрушающееся здание, где были расположены ТВК и Почта России, бердская власть пыталась в 2020 году. Тогда за трехэтажку просили 12,5 млн рублей. Но прошлогодние торги провалились, поскольку заявился лишь один претендент.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» строение №15Б в Микрорайоне внесли в прогнозный план приватизации в 2019 году. Планировалось, что администрация Бердска избавится от ненужных городу зданий. Тогда не нашлось покупателей и на спорткомплекс «Вега» на ул. Линейной.

Удалось продать комплекс помещений по ул. Морской - 1,6 га земли и три здания на ней удалось власть реализовала за 19 млн рублей. Стоит отметить, что годами ранее этот объект выставлялся за 60 млн рублей. Но сумма оказалась неподьемной для многих бизнесменов. После снижения цены здания и землю на ул. Морской купило АО УК «РАТМ-Девелопмент».

Аварийное здание в Микрорайоне оказалось дешевле продать, чем ремонтировать. Хотя бердские депутат и общественники предлагали оставить техэтажку в муниципальной собственности и отремонтировать ее. Впрочем, городу принадлежит только часть помещений. Еще одним собственником строения в Микрорайоне является федеральная служба — Почта России. А она пока не спешит вкладываться в ремонт.

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