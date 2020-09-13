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Проник в подвал и похитил шкатулку с драгоценностями и деньгами воришка

09:30 13.09.2020 Фото: pixabay.com
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Сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. Вора поймала полиция.

Проник в подвал и похитил шкатулку с драгоценностями и деньгами воришка
В Ленинском районе раскрыта кража ювелирных украшений и денежных средств

8 сентября в полицию поступило сообщение о краже из дома по 1-му Вертковскому переулку денежных средств и ювелирных украшений. Сумма ущерба составила 82 тысячи рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, в этот день около 9-ти часов утра неизвестный перелез через забор и разбил камнем окно цокольного этажа дома. После чего он проник в дом и похитил шкатулку, в которой находились украшения и деньги.

На подозреваемого была составлена ориентировка и передана оперативным и наружным службам. На следующий день по ориентировке сотрудниками патрульно-постовой службы в Дзержинском районе был задержан ранее судимый 40-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, который были доставлен в отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного изъята.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.

Источник: 54.мвд.рф

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