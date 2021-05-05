Отток финансов и закрытие офисов: что происходит с «Медузой»* после признания СМИ иностранным агентом
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Отток финансов и закрытие офисов: что происходит с «Медузой»* после признания СМИ иностранным агентом

1:57:335/5/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за нового статуса от издания отвернулись рекламодатели. Владельцы издания сомневаются, что оно выживет.

Иван Колпаков - главный редактор "Медузы"
Иван Колпаков - главный редактор "Медузы"

Зарегистрированное в Латвии издание «Медуза»*, которую 23 апреля российский Минюст признал иностранным агентом, сообщило, что это решение стало причиной, по которой от него отвернулись рекламодатели. Это может привести к окончательному закрытию, если портал не найдет новые источники финансирования.

Что случилось

В список иностранных агентов юрлицо «Медузы», компанию SIA «Medusa Project», внес 23 апреля 2021 года. Согласно закону, теперь издание обязано будет зарегистрировать юрлицо в России, а также сопровождать все свои сообщения, в том числе в социальных сетях, информацией о статусе иностранного агента. А также отправлять в ведомство ежеквартальные и ежегодные отчеты о своей деятельности.

Причину своего решения Минюст поясняет весьма сдержанно. В ответе министерства указано, что причиной послужили некие документы, поступившие от уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации, подтверждающие соответствие издания признакам иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента. Также ведомство не уточнило, какой именно источник финансирования «Медузы» вызвал у него претензии.

- Все, кто распространяет информацию неопределенному кругу лиц любым способом - будь то человек или организация - спокойно попадает в реестр, если получает какие-то деньги из-за границы. Даже через посредника. Это примерно как сажать иностранцев за то, что у них иностранные паспорта, - комментирует ситуацию телеграм-канал «Цифровое средневековье», принадлежащий Центру защиты прав СМИ (также внесен в список иностранных агентов).

В свою очередь главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил изданию «Коммерсант», что «Медуза» не согласна с решением Минюста и будет его обжаловать. По его словам, поскольку издание является иностранным, вполне логично, что и источники финансирования у него тоже иностранные. При этом он подчеркнул, что журналисты не намерены раскрывать имена людей, помогавших проекту на старте.

В своей публикации «Медуза» выдвинула две версии, почему Минюст на нее ополчился. По первой признание «Медузы» иноагентом — ответная реакция на преследование в Латвии журналистов российских изданий «Sputnik Латвия» и «Baltnews» и блокировку этих СМИ на территории страны.

По второй версии, основанной на словах источника, близкого к российскому правительству, блокировка обусловлена намерением Совета безопасности России затруднить работу иностранным русскоязычным СМИ.

- По словам собеседника «Медузы», «четкого списка» таких СМИ нет, но, в первую очередь, таковыми считаются СМИ с иностранным государственным финансированием: например, «Би-Би-Си», - пишет издание.

В свою очередь «Коммерсант», ссылаясь на некого юриста, близкого к Минюсту, уточнил, что политических мотивов в решении искать не стоит, поскольку оно вынесено в соответствии с духом и буквой закона.

Что будет дальше

Статус иностранного агента уже обернулся для редакции многомиллионными потерями. С изданием разрывают контракты рекламодатели, а само оно вынуждено урезать расходы, чтобы продолжать свое существование. В сообщении редакции говорится, что «Медуза» закрыла офисы в Москве и Риге, почти прекратила работу с внештатными авторами и урезала зарплаты сотрудникам от 30 до 50%.

- Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало. И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день, - пишет «Медуза».

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в комментарии «РБК» рассказал, что на рекламе издание зарабатывало около 20 млн руб. в год. По его словам, признание иностранным агентом призвано «мягко задушить» издание, усложнив ей работу дополнительной бюрократией и отпугнув от сотрудничества с ней рекламодателей и экспертов.

- С понедельника, 26 апреля, все и начало сыпаться. За неделю мы увидели тренд, что мы вот-вот сейчас останемся без рекламодателей. Ушли не все, но тех, кто остался, их так мало! Это невозможно сравнить с тем, что было! Спасибо тем, кто не отозвал рекламу, потому что есть, конечно, и такие. Но есть рекламодатели, которые теперь не хотят ни в каком виде присутствовать на «Медузе», и которые требуют в том числе удалить старые рекламные проекты. Так что ситуация абсолютно катастрофическая, - сказал Колпаков в интервью «Радио Свобода» (издание также в списке иностранных агентов).

Издание объявило о сборе добровольных пожертвований на поддержание существования. Однако главный редактор честно признал, что сбор денег "Помогите Медузе"— попытка выиграть время. Ведь в противном случае закрываться пришлось бы «прямо сейчас».

«Медуза» — русскоязычное издание, созданное в октябре 2014 года бывшими сотрудниками Lenta.ru, во главе с экс-главредом Галиной Тимченко. В 2020 году «Медуза» вошла в десятку самых цитируемых интернет-ресурсов России. «Медуза» стала вторым крупным русскоязычным СМИ, получившим статус иностранного агента. Первым было финансируемое Конгрессом США «Радио Свобода», вместе с дочерними проектами, внесенное в реестр иностранных агентов в 2017 году.

"Медуза"* - организация, включенная Минюстом РФ в реестр НКО — иностранных агентов.

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