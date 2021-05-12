Заболевших коронавирусом школьников и взрослых выявили в Бердске за сутки на 12 мая

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске. По данным оперативного штаба, за последние сутки на 12 мая в городе выявлено два новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске за все время пандемии официально зарегистрировано 1717 случая заболевания.
Под медицинским наблюдением по коронавирусу на среду находится 40 бердчан.
За последние 24 часа взято еще 134 теста. Выздоровевших и выписанных зарегистрировано всего 1645 пациентов.
Как сообщили в оперштабе, в образовательных организациях на карантин по COVID-19 на 12 мая закрыт один класс. Выявлен один заболевший ученик.