Второго фигуранта дела о насилии над полицейским арестовал суд Новосибирска: Руслан Курбанов - участник ЧП, когда инспектор ДПС выстрелил в голову

5 июня Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство СКР об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о применения насилия к представителю власти. На два месяца в СИЗО отправится Руслан Курбанов. Ему предъявлены обвинения по статьям о применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. По всей видимости, именно он сидел за рулем "Тойоты", которую пытался остановить экипаж ДПС на трассе Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе.
"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ в отношении Курбанова Руслана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 и ст. 319 Уголовного кодекса РФ", — говорится в информации суда.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее в субботу аналогичную меру пресечения суд избрал Илькину Исмаилову. Таким образом оба проведут за решеткой по меньшей мере до 4 августа 2021 года.
Накануне суд освободил из-под стражи инспектора ДПС старшего лейтенанта Александра Гусева, который случайно выстрелил в голову нарушителю. Полицейскому заменили арест на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области инспектор ДПС при задержании водителя, нарушившего правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову его знакомому - 19-летнему Векилу Абдуллаеву. Пострадавший был госпитализирован и находился в реанимации в тяжелом состоянии. 30 мая он скончался.
В отношении полицейского было возбуждено дело по двум статьям - о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которое впоследствии переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.
4 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания для возбуждения уголовного дела и ареста Гусева. СК возбудил еще одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти. В тот же день двоих подозреваемых, которые находились в машине вместе с Абдуллаевым, задержали.