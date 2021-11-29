Названа главная опасность нового штамма коронавируса омикрон: Полный список симптомов

Доктор из Южной Африки, поднявший тревогу из-за выявления нового штамма коронавируса, который получил название "Омикрон", заявила, что все пациенты, которые наблюдались у нее с подозрением на наличие новой разновидности ковида, переболели в легкой форме. Также известно, что большинство симптомов также проходили достаточно легко. А выздороветь заболевшим удалось без госпитализации.
Анжелика Кутзее председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, заявила AFP, что за 10 дней к ней приходили на прием порядка 30 пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов, но симптомы, которые описывали пациента, значительно отличались от предыдущих проявлений заболевания. Одним из таких признаков стала крайняя усталость.
А большинство заразившихся, которые обратили к ней за медицинской помощью, были мужчины младше 40 лет. Больше половины из них не были привиты. Также к жалобам пациентов можно отнести легкие боли в мышцах, першение в горле и сухой кашель. Лишь у некоторых была слегка повышенная температура.
Появление нового штамма привело к запретам на вылеты в Южную Африку из большинства стран. Таким образом правительство пыталось сдержать распространения данного штамма. Известно, что разновидность очень опасна и не поддается вакцинации. А доктор уверена, что вирус есть в большинстве стран мира, просто его наличие еще не диагностировано. К таким странам можно отнести Австралию, Италию, Великобританию и Бельгию.