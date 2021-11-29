Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
29.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Названа главная опасность нового штамма коронавируса омикрон: Полный список симптомов

5:10:0111/29/2021
0

Большинство пациентов выздоровели без госпитализации.

Новый штамм ковида проходит в легкой форме.

Доктор из Южной Африки, поднявший тревогу из-за выявления нового штамма коронавируса, который получил название "Омикрон", заявила, что все пациенты, которые наблюдались у нее с подозрением на наличие новой разновидности ковида, переболели в легкой форме. Также известно, что большинство симптомов также проходили достаточно легко. А выздороветь заболевшим удалось без госпитализации.

Анжелика Кутзее председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, заявила AFP, что за 10 дней к ней приходили на прием порядка 30 пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов, но симптомы, которые описывали пациента, значительно отличались от предыдущих проявлений заболевания. Одним из таких признаков стала крайняя усталость.
А большинство заразившихся, которые обратили к ней за медицинской помощью, были мужчины младше 40 лет. Больше половины из них не были привиты. Также к жалобам пациентов можно отнести легкие боли в мышцах, першение в горле и сухой кашель. Лишь у некоторых была слегка повышенная температура.

Появление нового штамма привело к запретам на вылеты в Южную Африку из большинства стран. Таким образом правительство пыталось сдержать распространения данного штамма. Известно, что разновидность очень опасна и не поддается вакцинации. А доктор уверена, что вирус есть в большинстве стран мира, просто его наличие еще не диагностировано. К таким странам можно отнести Австралию, Италию, Великобританию и Бельгию.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
заражениекоронавирусКовидновый штамм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы вакцинированы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 30 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти Григория Чудотворца?
5:00:42 11/29/2021
Можно ли 30 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день почтения памяти Григория Чудотворца?
В Канаде зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон
4:44:53 11/29/2021
В Канаде зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса омикрон
Строгие запреты на 30 ноября в день почтения памяти Григория Чудотворца: и три важных дела
4:30:16 11/29/2021
Строгие запреты на 30 ноября в день почтения памяти Григория Чудотворца: и три важных дела
Спасатели установили местонахождения большинства погибших на шахте «Листвяжной» Кузбасса
4:24:54 11/29/2021
Спасатели установили местонахождения большинства погибших на шахте «Листвяжной» Кузбасса
У трех знаков зодиака 29 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
4:17:41 11/29/2021
У трех знаков зодиака 29 ноября 2021 года будет очень тяжелый день
В Новосибирске во время операции по пересадке кожи скончался третий упавший в яму с кипятком в лицее №12
4:04:57 11/29/2021
В Новосибирске во время операции по пересадке кожи скончался третий упавший в яму с кипятком в лицее №12
30 ноября – день почтения памяти Григория Чудотворца: история жизни святого и главные чудеса
4:00:23 11/29/2021
30 ноября – день почтения памяти Григория Чудотворца: история жизни святого и главные чудеса
Выживший спасатель после взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе рассказал о подробностях своего спасения
3:41:24 11/29/2021
Выживший спасатель после взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе рассказал о подробностях своего спасения
Какие молитвы читают евреи в Хануку: сколько свечей зажигают, в каком месте дома – очень важные моменты для иудеев
3:30:54 11/29/2021
Какие молитвы читают евреи в Хануку: сколько свечей зажигают, в каком месте дома – очень важные моменты для иудеев
Песков сделал заявление об общенациональном трауре из-за гибели 51 горняка на шахте «Листвяжная» Кузбасса
3:25:34 11/29/2021
Песков сделал заявление об общенациональном трауре из-за гибели 51 горняка на шахте «Листвяжная» Кузбасса