В этом году лауреатами ежегодной Нобелевской премии мира стали поистине удивительные люди - Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и Мария Ресса, журналист из Филиппин. Несомненно, новость о таком решении все восприняли по-разному, но сам факт того, что за 120 лет существования Нобелевской премии Муратов оказался третьим лауреатом престижнейшей премии мира из России. Ранее такой чести удостаивались бывший президент СССР Михаил Горбачев - в 1990-м и в далеком 1975 году Андрей Сахаров - физик-теоретик, академик АН СССР. В большом интервью для «Курьер.Среда» 30 ноября третий в истории лауреат премии мира Дмитрий Муратов рассказал о том, что спросил бы у президента Владимира Путина, как «Новая газета» расследует убийство великой журналистки и коллеги Анны Политовской, считает ли премию защитой для «Новой газеты».
Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я хотел бы спросить президента Путина, знает ли он имена заказчиков убийств Немцова и Политковской»
За 120 лет существования Нобелевской премии, Муратов оказался третьим лауреатом престижнейшей премии мира из России.
В этом году лауреатами ежегодной Нобелевской премии мира стали поистине удивительные люди - Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и Мария Ресса, журналист из Филиппин. Несомненно, новость о таком решении все восприняли по-разному, но сам факт того, что за 120 лет существования Нобелевской премии Муратов оказался третьим лауреатом престижнейшей премии мира из России. Ранее такой чести удостаивались бывший президент СССР Михаил Горбачев - в 1990-м и в далеком 1975 году Андрей Сахаров - физик-теоретик, академик АН СССР. В большом интервью для «Курьер.Среда» 30 ноября третий в истории лауреат премии мира Дмитрий Муратов рассказал о том, что спросил бы у президента Владимира Путина, как «Новая газета» расследует убийство великой журналистки и коллеги Анны Политовской, считает ли премию защитой для «Новой газеты».
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