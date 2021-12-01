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Нобелевский лауреат, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «Я хотел бы спросить президента Путина, знает ли он имена заказчиков убийств Немцова и Политковской»

6:12:5612/1/2021,Дарья Костина
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За 120 лет существования Нобелевской премии, Муратов оказался третьим лауреатом престижнейшей премии мира из России.

Дмитрий Муратов - главный редактор «Новой газеты». Фото: ru.wikipedia.org
Дмитрий Муратов - главный редактор «Новой газеты». Фото: ru.wikipedia.org

В этом году лауреатами ежегодной Нобелевской премии мира стали поистине удивительные люди - Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и Мария Ресса, журналист из Филиппин. Несомненно, новость о таком решении все восприняли по-разному, но сам факт того, что за 120 лет существования Нобелевской премии Муратов оказался третьим лауреатом престижнейшей премии мира из России. Ранее такой чести удостаивались бывший президент СССР Михаил Горбачев - в 1990-м и в далеком 1975 году Андрей Сахаров - физик-теоретик, академик АН СССР. В большом интервью для «Курьер.Среда» 30 ноября третий в истории лауреат премии мира Дмитрий Муратов рассказал о том, что спросил бы у президента Владимира Путина, как «Новая газета» расследует убийство великой журналистки и коллеги Анны Политовской, считает ли премию защитой для «Новой газеты».

«Курьер.Среда»: Как вы оцениваете, что журналистам присудили Нобелевскую премию?

Дмитрий Муратов: Это сложный вопрос. На земле остались профессии, в которых есть миссии. Думаю, что одна из самых важных миссий - чтобы не было войны. Там, где есть честная журналистика - есть предотвращение войны. Это если очень серьезно говорить.

«Курьер.Среда»: Как вы думаете, команду «Новой газеты» премия защитила?

Дмитрий Муратов: Пока, на самом деле, не знаем, вырабатывает ли Нобелевская премия антитела. Мы не знаем, какая это вакцина. Для понимания должно пройти какое-то время, больше, чем два месяца. Является ли она антидотом для «газеты» - мне неизвестно. Но мне известно то, что наши журналисты, наше профессиональное сообщество журналистов - оно вдохновлено этой премией. Она заслужена профессиональным сообществом России и международным сообществом журналистов. Вот как премия сообществу, мне кажется, что она должна людей не то, чтобы вдохновить. Премия должна им сказать: чуваки, девушки, ребята! Те, кто сидит за компьютерами, те, кто сидит в поле - человечеству очень важна ваша работа! Вы абсолютно необходимый элемент. Вы - витамин, без которого человечество не работает.

«Курьер.Среда»: Едете ли вы на вручении премии, подготовили ли речь. Можете назвать несколько тезисов. Чья речь лауреатов вам понравилась?

Дмитрий Муратов: Да, еду. 9 декабря я должен быть в Осло, а 10 выступать в Ратуше Осло на том месте, где говорили очень важные вещи очень серьезные люди. В том числе в 1975 году жена Сахарова, его тогда не выпустили из СССР, произнесла важнейшую речь о связи прав человека и прогресса цивилизации. Говорить о речи там, не буду. Я связан определенными обязательствами. Говоря и о других лауреатах... 8 октября узнали, что присуждена премия, как раз тогда мы делали бумажный номер. Тогда у нас было прекрасное решение - на первой полосе был портрет Марии Ресса.

«Курьер.Среда»: Какие самые важные журналисты, события были за эти 28 лет?

Дмитрий Муратов: За тридцать лет было много событий, но какие-то для меня важнейшие: спасение пленных в Чечне, мы вытащили людей из плена. Это, конечно, расследование дел гибели наших сотрудников. 7 октября было 15 лет со дня убийства Анны Политковской. После репортажа Костюченко и Козырева Норильско-Таймырской энергокомпании присудили 149 млрд штрафов. Это был самый большой штраф в истории нашей страны. Я рад, что поддержала наша власть, в том числе президент Владимир Путин. Еще создали «Круг добра». Два года бились с невозможной ситуацией, когда со СМА умирали. Был создан Фонд и врач, кстати, сибирский - Александр Курмышкин - сделал гигантскую работу. Думаю, что он будет «Человеком года» в этом году. У нас получилось помочь.

«Курьер.Среда»: Анна Политковская. Есть ли какой-то шанс, что не исполнители, а заказчик будет назван?

Дмитрий Муратов: Мы не можем так гадать. У нас в редакции, которая очень глубоко занимается этим делом, нет одной версии на редакцию. Даже у нас есть две разных версий, у каждой из них есть свои фундаментальные опоры.

«Курьер.Среда»: В «Новой газете» перестройка. Как журналисты оказываются в «Новой газете»?

Дмитрий Муратов: Очень много молодых у нас. Мы понимаем, что традиционная техника эксцентричности, и тому, что много лет строится вокруг ума, должна еще возникать, она уже возникла - глобальная визуализация. Теперь не только бумага, не только сайт являются доставкой контента, но и социальные сети, где у нас уже за 40 млн людей. Приходят люди, которые умеют заниматься социальными сетями, SММ, программированием, изучением больших данных. Журналистика начала включать в себя новые области человеческих профессий и знаний. К примеру, это, безусловно, оперирование большими данными, мета-данными. Это все то, чем мы сейчас занимаемся. Наши ребята и девчонки делают подкасты, это очень интересно. Мы начали снимать документальное кино в позапрошлом году. Сейчас у нас есть предложение от Netflix делать на стриминге фильмы вместе с ними.

«Курьер.Среда»: Процесс признания иноагентами, в вашем представлении, как это все дальше будет?

Дмитрий Муратов: Допустим, человек. Человека назначили иностранным агентом. А вот когда его обратно перестанут этим клеймом метить? Таких нет. Почему не предупреждают, что у вас есть признаки, по которым попадаете под закон РФ, почему не дают время на исправление. Почему получают уведомления без суда? Это же все без суда происходит, получается, что и обжаловать это как, если нет суда. Мне кажется, что этот закон агрессивный и глупый.

«Курьер.Среда»: С такими темами, расследованиями, которые больше никто не пишет... Где вы находите тот источник вдохновения и силы?

Дмитрий Муратов: Мы не одиноки. Я хочу сказать, что исследовательские репортажи «Дождя» (внесён в список НКО-«иноагентов») Романа Анина (внесён в список НКО-«иноагентов») или то, что делает «Тайга.инфо», тут - Женя Мездриков. Мы точно не одни и не являемся эксклюзивными носителями некоего права на правду или на расследовательскую журналистику. Нас это очень радует на самом деле.

«Курьер.Среда»: О чем бы вы спросили Путина?

Дмитрий Муратов: Спросил бы, знает ли он имена заказчиков убийств Немцова и Политковской.

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