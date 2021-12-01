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Вопрос мэру Бердска: Когда проработают пассажиропоток на БЭМЗ утром и вечером?

4:29:0912/1/2021
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Получается в 05.20 вообще нет транспорта, и стоит длинный хвост из желающих уехать домой.

В редакцию пришел вопрос мэру Бердска от бердчан:

Вечером проходная открывается в 05.05, люди бегут, бегом, чтобы успеть

Когда проработают пассажиропоток на БЭМЗ утром и вечером?

Утром туда идут автобус № 5, № 6, № 7 по несколько маршрутов, автобусы большой вместительностью!

Вечером проходная открывается в 05.05, люди бегут, бегом, чтобы успеть.

Автобус № 5 отъезжает от остановки Зелёная Роща в 05.10, № 6 в 05.12, как успеть? Всего 2 автобуса «Пазика», вместимость очень маленькая, у автобуса двери не закрываются.

Ситуация с маршрутками еще хуже, № 18, отъезжает так же в 05.10, № 15 вообще держит людей на улице, т.к. у него расчет при входе, пока не набьёт себе народу никуда не поедет, нет никаких норм и расписаний!!!

Получается в 05.20 вообще нет транспорта, и стоит длинный хвост из желающих уехать домой.

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маршруткиАвтобусы.
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