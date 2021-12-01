Вопрос мэру Бердска: Когда проработают пассажиропоток на БЭМЗ утром и вечером?

В редакцию пришел вопрос мэру Бердска от бердчан:
Когда проработают пассажиропоток на БЭМЗ утром и вечером?
Утром туда идут автобус № 5, № 6, № 7 по несколько маршрутов, автобусы большой вместительностью!
Вечером проходная открывается в 05.05, люди бегут, бегом, чтобы успеть.
Автобус № 5 отъезжает от остановки Зелёная Роща в 05.10, № 6 в 05.12, как успеть? Всего 2 автобуса «Пазика», вместимость очень маленькая, у автобуса двери не закрываются.
Ситуация с маршрутками еще хуже, № 18, отъезжает так же в 05.10, № 15 вообще держит людей на улице, т.к. у него расчет при входе, пока не набьёт себе народу никуда не поедет, нет никаких норм и расписаний!!!
Получается в 05.20 вообще нет транспорта, и стоит длинный хвост из желающих уехать домой.