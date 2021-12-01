В Бердске снесли опасную заброшку, за которую получил нагоняй от мэра уволенный вскоре директор УЖКХ Максим Совбанов

В последний день ноября в Бердске снесли заброшку, которая долго не давала покоя местным жителям и пожарным, а также возмущала главу города Евгения Шестернина. Речь идет о давно расселенном двухэтажном доме №10 на ул. К. Маркса. 30 ноября экскаватор уже крушил фундамент. А три КамАЗа вывозили строительный мусор с опустевшего участка напротив детской художественной школы "Весна".
Заброшенное здание несколько лет было пристанищем шатающихся подростков, бомжей и асоциальных граждан. Периодически там возникали пожары, которые доставляли немало хлопот противопожарной службе и устрашали внешний вид и без того неприглядного пустующего дома в центре Бердска.
- Дети абсолютно свободно гуляют в этой заброшке, и никто не застрахован от обрушения или, не дай бог, какого либо насилия. Они там курят, не стесняясь взрослых. И поджигают, - рассказывала «Курьер.Среда» очевидица очередного пожара, гулявшая неподалеку с ребенком и увидевшая дым из разбитых окон расселенной двухэтажки.
Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков постоянно сообщал в горадминистрацию о поджогах в расселенных домах, в том числе на ул. К. Маркса. И однажды мэр Бердска Евгений Шестернин не выдержал. На одном из августовских совещаний чиновников он устроил разнос тогдашнему руководителя управления ЖКХ Максиму Совбанову. Градоначальник потребовал ускорить снос расселенных домов.
- Почему данный дом, жильцы которого уже расселены, не снесен? - обратился глава города к Совбанову.
Тот заявил, что готовится проект сноса. Между тем, дом был расселен еще в конце 2020 года. При этом никаких претензий или судебных тяжб по пустующему дому №10 на ул. К. Маркса не было. То есть никаких препятствий для сноса заброшки не было. Шестернин назвал снос расселенных домов первоочередной задачей УЖКХ.
Надо отдать должное, что в тот момент власть уже объявила аукцион по созданию проектов сноса трех расселенных домов - на улицах К. Маркса, Лизы Чайкиной и Комсомольской. А Максима Совбанова вскоре мэр уволил с поста директора УЖКХ в том числе и за нерасторопность в сносе заброшек. Пока эта должность вакантна.
По последним данным, в Бердске 9 домов, ранее признанных аварийными, пока не получается расселить из-за судов по инициативе владельцев квартир, которым готовы дать квадратные метры в новостройках. В 2021 году удалось снести с лица земли два дома — №118 на ул. Ленина и №10 на ул. К. Маркса. Срок ликвидации последнего стоял до 15 декабря, как прописано в контракте, заключенном с подрядчиком. Снос одной ветхой двухэтажки стоит примерно 200 тыс. рублей.