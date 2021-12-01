Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
01.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске снесли опасную заброшку, за которую получил нагоняй от мэра уволенный вскоре директор УЖКХ Максим Совбанов

4:12:3912/1/2021,Анастасия Солодкова
0

Снос расселенных двухэтажек затягивается не только по причине судебных тяжб с владельцами квартир, но из-за нерасторопности чиновников.

Двухэтажку №10 на ул. К. Маркса снесли вместе с фундаментом. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Заброшенные места Бердска
В Бердске заброшенный «Речкуновский» санаторий-призрак продают под коттеджи и гостиницу: Мэрия не давала разрешения на снос

В Бердске заброшенный «Речкуновский» санаторий-призрак продают под коттеджи и гостиницу: Мэрия не давала разрешения на сносВ Бердске расхватали квартиры в заброшке Минобороны: Бизнесмен Голубев выкупил дома за 61 млн рублей после «заморозки» на 15 летЕщё 55 новости

В последний день ноября в Бердске снесли заброшку, которая долго не давала покоя местным жителям и пожарным, а также возмущала главу города Евгения Шестернина. Речь идет о давно расселенном двухэтажном доме №10 на ул. К. Маркса. 30 ноября экскаватор уже крушил фундамент. А три КамАЗа вывозили строительный мусор с опустевшего участка напротив детской художественной школы "Весна".

Заброшенное здание несколько лет было пристанищем шатающихся подростков, бомжей и асоциальных граждан. Периодически там возникали пожары, которые доставляли немало хлопот противопожарной службе и устрашали внешний вид и без того неприглядного пустующего дома в центре Бердска.

- Дети абсолютно свободно гуляют в этой заброшке, и никто не застрахован от обрушения или, не дай бог, какого либо насилия. Они там курят, не стесняясь взрослых. И поджигают, - рассказывала «Курьер.Среда» очевидица очередного пожара, гулявшая неподалеку с ребенком и увидевшая дым из разбитых окон расселенной двухэтажки.

Начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков постоянно сообщал в горадминистрацию о поджогах в расселенных домах, в том числе на ул. К. Маркса. И однажды мэр Бердска Евгений Шестернин не выдержал. На одном из августовских совещаний чиновников он устроил разнос тогдашнему руководителя управления ЖКХ Максиму Совбанову. Градоначальник потребовал ускорить снос расселенных домов.

- Почему данный дом, жильцы которого уже расселены, не снесен? - обратился глава города к Совбанову.
Тот заявил, что готовится проект сноса. Между тем, дом был расселен еще в конце 2020 года. При этом никаких претензий или судебных тяжб по пустующему дому №10 на ул. К. Маркса не было. То есть никаких препятствий для сноса заброшки не было. Шестернин назвал снос расселенных домов первоочередной задачей УЖКХ.

Надо отдать должное, что в тот момент власть уже объявила аукцион по созданию проектов сноса трех расселенных домов - на улицах К. Маркса, Лизы Чайкиной и Комсомольской. А Максима Совбанова вскоре мэр уволил с поста директора УЖКХ в том числе и за нерасторопность в сносе заброшек. Пока эта должность вакантна.

По последним данным, в Бердске 9 домов, ранее признанных аварийными, пока не получается расселить из-за судов по инициативе владельцев квартир, которым готовы дать квадратные метры в новостройках. В 2021 году удалось снести с лица земли два дома — №118 на ул. Ленина и №10 на ул. К. Маркса. Срок ликвидации последнего стоял до 15 декабря, как прописано в контракте, заключенном с подрядчиком. Снос одной ветхой двухэтажки стоит примерно 200 тыс. рублей.

Строительный мусор вывозят самосвалами. Фото: "Курьер.Среда"

Пока неизвестно, что будет на месте снесенного дома. "ото: "Курьер.Среда"

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
строительный мусорснеслидиректор УЖКХзаброшкиАукцион.Максим СовбановЕвгений Шестерин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Построят высотки на месте снесенного дома?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске снесли опасную заброшку, за которую получил нагоняй от мэра уволенный вскоре директор УЖКХ Максим Совбанов
4:12:39 12/1/2021
В Бердске снесли опасную заброшку, за которую получил нагоняй от мэра уволенный вскоре директор УЖКХ Максим Совбанов
Диетологи раскрыли опасность укропа и петрушки после коронавируса
4:04:23 12/1/2021
Диетологи раскрыли опасность укропа и петрушки после коронавируса
Бердск«Хорошенькие деревья спилили»: В Бердске жители Нового поселка заявили о незаконной вырубке в районе зоны отдыха «Сосновка»
4:02:58 12/1/2021
«Хорошенькие деревья спилили»: В Бердске жители Нового поселка заявили о незаконной вырубке в районе зоны отдыха «Сосновка»
В России первый регион объявил о режиме QR-кодов для авиаперелетов с 1 декабря
3:51:12 12/1/2021
В России первый регион объявил о режиме QR-кодов для авиаперелетов с 1 декабря
Любовная жизнь улучшается у трех знаков зодиака во время Нептуна в Рыбах, начиная с 1 декабря 2021 года
3:47:44 12/1/2021
Любовная жизнь улучшается у трех знаков зодиака во время Нептуна в Рыбах, начиная с 1 декабря 2021 года
В драке хоккеистов с приезжими в Куйбышеве били людей бутылками. В потасовке сожгли BMW
3:45:28 12/1/2021
В драке хоккеистов с приезжими в Куйбышеве били людей бутылками. В потасовке сожгли BMW
БердскВ Бердске полиция не нашла тех, кто выслал похоронный венок и звонил с песней "Убили негра" родителям кандидата в депутаты Дарьи Артамоновой
3:33:10 12/1/2021
В Бердске полиция не нашла тех, кто выслал похоронный венок и звонил с песней "Убили негра" родителям кандидата в депутаты Дарьи Артамоновой
Мощная молитва пророку Авдию о семейном счастье и сбережении супружеской невинности – от измены мужа или жены
3:30:52 12/1/2021
Мощная молитва пророку Авдию о семейном счастье и сбережении супружеской невинности – от измены мужа или жены
Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 1 декабря 2021 года
3:22:51 12/1/2021
Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 1 декабря 2021 года
БердскВ Бердске коронавирус нашли у 15 горожан за сутки на 1 декабря. Полная статистика по зараженным в первый день зимы
3:15:01 12/1/2021
В Бердске коронавирус нашли у 15 горожан за сутки на 1 декабря. Полная статистика по зараженным в первый день зимы