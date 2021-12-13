«Пытался уползти в подвал с оторванной ногой»: Ученики и родители школьников православной гимназии в Серпухове, где 18-летний экс-ученик подорвал себя из-за мести, рассказали подробности трагедии

В женском Серпуховском монастыре этим утром, 13 декабря, бывший ученик православной гимназии Владислав подорвал самодельное устройство на территории Введенского женского монастыря. Сам 18-летний взрывник получил ранения, и, по некоторым данным, он погиб от ран. При взрыве пострадало не менее 10 человек. Самому стрелку сделали травматическую ампутацию голени. В беседе с «Курьер.Среда» 13 декабря мама одного из учеников православной гимназии при монастыре рассказала, как узнала о трагедии. Известно, что подрывнику оторвало ноги, некоторое время правоохранители не пускали к нему медиков из-за страха, что есть и другие взрывчатки. Кроме того, сообщалось, что после взрыва подрывник пытался уползти в подвал с оторванной ногой.
- Только что забрала сына из школы. Дети напуганы. Подробностей я не знаю. Мой сын учится в первом классе. Просто очень испугался. Их эвакуировали практически сразу, - рассказала Екатерина, мама ученика гимназии.
Страдал от буллинга и хотел отомститьПосле трагедии в монастыре, многие стали рассказывать о возможных причинах такого страшного поступка. Одна из основных версий - месть из-за издевательств со стороны учеников и педагогов. Однако в беседе с «Курьер.Среда» 13 декабря бывшая ученица этой же гимназии Евгения Дзюба рассказала, что версия буллинга над 18-летнем Владиславом - невозможна.
- Училась в этой гимназии, но это было давно. Я ушла в 2008 году по семейным обстоятельствам. Из новостей сегодня узнала, что там произошло. Я не знаю, как сейчас, но раньше в классах было мало детей все со всеми индивидуально. И если между детьми идёт конфликт, все решалось сразу, директор очень хороший мужчина. Я и ребенка хотела отдавать в эту школу! Не знаю, не поверю, что в гимназии такое могли сделать. За периметром возможно что угодно, но не в ней, там учат воспитанию! Учителя в младших классах раньше были свои там, а во взрослых классах к нам иногда приходили из гимназии №1, но и там очень вежливые, слышит детей, - рассказала экс-ученица Евгения Дзюба.
Реакция священнослужителей после взрываОднако, слова Евгении поставили под сомнения сразу несколько священнослужителей. В беседе с «Курьер.Среда» отец Максим Бражников рассказал, почему 18-летний экс-ученик православной гимназии мог пойти на отчаянный шаг.
- Там практически так же, как и в обычной школе, но иногда, за основу берутся классические вещи. Например, изучение языков вроде латыни и греческого, посещение гимназической церкви. А в этом случае, конечно, надо разбираться специалистам, психиатрам, опрашивать родственников. Но почти всегда в таких случаях ментальные повреждения не только от буллинга бывают - все же, на дворе сейчас вон и пандемия, и постковидные расстройства. У людей с изначально неустойчивой психикой крыша едет ещё сильнее, чем у устойчивых. Я так думаю, что мы ещё в самом начале. Это уже далеко не первый шутинг за год, а учитывая пандемию, нас потом ждёт просто шквал вот такого вот, - рассказывает отец Максим.
Писатель и богослов Андрей Кураев после трагедии в Серпуховском монастыре написал целый пост на эту темы. В качестве «затравки» богослов разъяснил общие правила обучения в православной гимназии.
- Бомбический эффект монастырской педагогики. Главным правилом ученика Православной классической гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского является заповедь Господа Иисуса Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». И: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37-39). Вера в Бога, молитвенность, благоговейное отношение к храму и святыне – его неотъемлемые качества. Уважение ко всякому человеку (как сверстнику, так и к младшему или старшему), готовность прийти на помощь ближнему, участливое и внимательное к нему отношение – главные стремления гимназиста, - пишет диакон Андрей Кураев.
Дальше, священнослужитель приводит полный список правил, как ученики должны себя вести в школе. В конце своего поста диакон Андрей Кураев написал.
- Главный отзыв оказался не-письменным. Но громким. Просто бомба от выпускника. Школа при женском монастыре, но все педагоги - обычные светские учительницы, - рассуждает священнослужитель Андрей Кураев.
Сейчас СК РФ по Московский области возбудил уголовное дело по факту взрыва в Серпуховском монастыре. Отметим, что подобная трагедия в стране не первая: буквально несколько месяцев назад Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете. Тогда погибло 6 человек. А в мае в Рязани в одной из гимназий Ильназ Галявиев расстрелял учеников своей же школы.