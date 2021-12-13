Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Пытался уползти в подвал с оторванной ногой»: Ученики и родители школьников православной гимназии в Серпухове, где 18-летний экс-ученик подорвал себя из-за мести, рассказали подробности трагедии

9:47:5412/13/2021,Дарья Костина
0

После трагедии в монастыре, многие стали рассказывать о возможных причинах такого страшного поступка. Одна из основных версий - месть из-за издевательств со стороны учеников и педагогов. Однако в беседе с «Курьер.Среда» 13 декабря бывшая ученица этой же гимназии Евгения Дзюба рассказала, что версия буллинга над 18-летнем Владиславом - невозможна.

В женском Серпуховском монастыре этим утром, 13 декабря, бывший ученик православной гимназии Владислав подорвал самодельное устройство на территории Введенского женского монастыря. Фото: Серпухов.ру

В женском Серпуховском монастыре этим утром, 13 декабря, бывший ученик православной гимназии Владислав подорвал самодельное устройство на территории Введенского женского монастыря. Сам 18-летний взрывник получил ранения, и, по некоторым данным, он погиб от ран. При взрыве пострадало не менее 10 человек. Самому стрелку сделали травматическую ампутацию голени. В беседе с «Курьер.Среда» 13 декабря мама одного из учеников православной гимназии при монастыре рассказала, как узнала о трагедии. Известно, что подрывнику оторвало ноги, некоторое время правоохранители не пускали к нему медиков из-за страха, что есть и другие взрывчатки. Кроме того, сообщалось, что после взрыва подрывник пытался уползти в подвал с оторванной ногой.

- Только что забрала сына из школы. Дети напуганы. Подробностей я не знаю. Мой сын учится в первом классе. Просто очень испугался. Их эвакуировали практически сразу, - рассказала Екатерина, мама ученика гимназии.

Страдал от буллинга и хотел отомстить

После трагедии в монастыре, многие стали рассказывать о возможных причинах такого страшного поступка. Одна из основных версий - месть из-за издевательств со стороны учеников и педагогов. Однако в беседе с «Курьер.Среда» 13 декабря бывшая ученица этой же гимназии Евгения Дзюба рассказала, что версия буллинга над 18-летнем Владиславом - невозможна.

- Училась в этой гимназии, но это было давно. Я ушла в 2008 году по семейным обстоятельствам. Из новостей сегодня узнала, что там произошло. Я не знаю, как сейчас, но раньше в классах было мало детей все со всеми индивидуально. И если между детьми идёт конфликт, все решалось сразу, директор очень хороший мужчина. Я и ребенка хотела отдавать в эту школу! Не знаю, не поверю, что в гимназии такое могли сделать. За периметром возможно что угодно, но не в ней, там учат воспитанию! Учителя в младших классах раньше были свои там, а во взрослых классах к нам иногда приходили из гимназии №1, но и там очень вежливые, слышит детей, - рассказала экс-ученица Евгения Дзюба.

Реакция священнослужителей после взрыва

Однако, слова Евгении поставили под сомнения сразу несколько священнослужителей. В беседе с «Курьер.Среда» отец Максим Бражников рассказал, почему 18-летний экс-ученик православной гимназии мог пойти на отчаянный шаг.

- Там практически так же, как и в обычной школе, но иногда, за основу берутся классические вещи. Например, изучение языков вроде латыни и греческого, посещение гимназической церкви. А в этом случае, конечно, надо разбираться специалистам, психиатрам, опрашивать родственников. Но почти всегда в таких случаях ментальные повреждения не только от буллинга бывают - все же, на дворе сейчас вон и пандемия, и постковидные расстройства. У людей с изначально неустойчивой психикой крыша едет ещё сильнее, чем у устойчивых. Я так думаю, что мы ещё в самом начале. Это уже далеко не первый шутинг за год, а учитывая пандемию, нас потом ждёт просто шквал вот такого вот, - рассказывает отец Максим.

Писатель и богослов Андрей Кураев после трагедии в Серпуховском монастыре написал целый пост на эту темы. В качестве «затравки» богослов разъяснил общие правила обучения в православной гимназии.

- Бомбический эффект монастырской педагогики. Главным правилом ученика Православной классической гимназии во имя прп. Варлаама Серпуховского является заповедь Господа Иисуса Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». И: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37-39). Вера в Бога, молитвенность, благоговейное отношение к храму и святыне – его неотъемлемые качества. Уважение ко всякому человеку (как сверстнику, так и к младшему или старшему), готовность прийти на помощь ближнему, участливое и внимательное к нему отношение – главные стремления гимназиста, - пишет диакон Андрей Кураев.

Дальше, священнослужитель приводит полный список правил, как ученики должны себя вести в школе. В конце своего поста диакон Андрей Кураев написал.

- Главный отзыв оказался не-письменным. Но громким. Просто бомба от выпускника. Школа при женском монастыре, но все педагоги - обычные светские учительницы, - рассуждает священнослужитель Андрей Кураев.

Сейчас СК РФ по Московский области возбудил уголовное дело по факту взрыва в Серпуховском монастыре. Отметим, что подобная трагедия в стране не первая: буквально несколько месяцев назад Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете. Тогда погибло 6 человек. А в мае в Рязани в одной из гимназий Ильназ Галявиев расстрелял учеников своей же школы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
православная гимназияСерпуховВзрыв в гимназии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас был буллинг в школе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Последние новости

18-летний подрывник из Серпухова Владислав Струженков страдал онкологией
9:39:44 12/13/2021
18-летний подрывник из Серпухова Владислав Струженков страдал онкологией
В Серпухове число пострадавших в результате взрыва в православной гимназии возросло до 12 человек
9:25:01 12/13/2021
В Серпухове число пострадавших в результате взрыва в православной гимназии возросло до 12 человек
БердскНовые сроки выплаты пенсий в декабре назвал ПФР: Какие пенсионеры получат пенсию в двойном размере и за январь 2022 года
9:14:03 12/13/2021
Новые сроки выплаты пенсий в декабре назвал ПФР: Какие пенсионеры получат пенсию в двойном размере и за январь 2022 года
18-летний подрывник женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков выжил после взрыва
9:11:04 12/13/2021
18-летний подрывник женского монастыря в Серпухове Владислав Струженков выжил после взрыва
Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 63 странах мира
9:07:48 12/13/2021
Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 63 странах мира
БердскВ ЦГБ Бердска по новым правилам запишут на прием к стоматологу с 1 января 2022 года: Пациента с острой болью примут сразу
9:03:49 12/13/2021
В ЦГБ Бердска по новым правилам запишут на прием к стоматологу с 1 января 2022 года: Пациента с острой болью примут сразу
Что человек видит сразу после смерти: смерть – это конец жизни?
9:00:34 12/13/2021
Что человек видит сразу после смерти: смерть – это конец жизни?
В Иркутской области студент зарезал собаку, чтобы полакомиться ее мясом
9:00:29 12/13/2021
В Иркутской области студент зарезал собаку, чтобы полакомиться ее мясом
Силовики не пускали врачей к серпуховскому подрывнику с оторванной ногой из-за риска второго взрыва
8:47:22 12/13/2021
Силовики не пускали врачей к серпуховскому подрывнику с оторванной ногой из-за риска второго взрыва
БердскСиротки из Новосибирска получили ключи от новеньких квартир в Бердске
8:33:32 12/13/2021
Сиротки из Новосибирска получили ключи от новеньких квартир в Бердске