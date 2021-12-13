В Серпухове число пострадавших в результате взрыва в православной гимназии возросло до 12 человек

В Серпухове количество пострадавших в результате взрыва в православной гимназии во имя преподобного Варлама Серпуховского выросло до 12 человек. Сейчас территория монастыря оцеплена, но сотрудники полиции стали запускать туда родителей, чтобы те могли забрать своих детей. Сейчас с учениками работают психологи, медики и сотрудники полиции, все учащиеся находятся в безопасности. А сразу после взрыва они выбегали на улицу, чтобы спрятаться в трапезной. Кто-то был без обуви, а кто-то без верхней одежды, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
– Один из пострадавших – 15-летний подросток, который опоздал на утреннюю молитву был госпитализирован в медучреждение, врачи оценивают его состояние, как тяжелое, – сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» сообщала, что 18-летний парень пришел на утреннюю молитву в один из женских монастырей Серпухова. Он сел на ступеньку у входа в коридор, а затем прогремел взрыв. В результате инцидента преступники оторвало ногу. Сначала к нему не подпускали врачей из-за угрозы повторного взрыва и даже появилась информация о его гибели, однако позже стало известно, что парня доставили в медучреждение, он находится в тяжелом состоянии. Подрывник является бывшим ученик учреждения.