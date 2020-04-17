Доход мечты на карантине: Всего 155 тыс. рублей нужно для счастья жителям России

Для сравнения, в 2017 году доход мечты составлял 184 тыс. рублей. А вот для комфортного проживания в самоизоляции нужно, как оказалось, почти вдвое меньше, чем для счастья, — 80 тыс. рублей.

Для комфортной самоизоляции большинству граждан было бы достаточно вдвое меньшей суммы

Для счастья среднестатистическому россиянину сегодня достаточно 155 тыс. рублей в месяц. Это показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомились «Известия». Показатель оказался минимальным за последние пять лет, подчеркнули в компании. В кризисные времена люди традиционно снижают свои финансовые аппетиты, поясняют эксперты. Например, для комфортной жизни в самоизоляции гражданам уже нужно почти вдвое меньше дохода мечты — достаточно 80 тыс. рублей, следует из результатов исследования.

Мечты и реальность

Сервис провел опрос с 6 по 14 апреля среди 2,5 тыс. респондентов из 437 населенных пунктов. Россиянам задавали два вопроса: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» и «На ваш взгляд, сколько денег в месяц вам нужно, чтобы обеспечить себе комфортное пребывание на карантине?». В качестве ответа можно было указать произвольное число, на его основе аналитики и подсчитали среднее значение.

Выяснилось, что для счастья россиянину нужно около 155 тыс. рублей в месяц — это самая низкая сумма за последние пять лет. Для сравнения, в 2017 году доход мечты составлял 184 тыс. рублей. А вот для комфортного проживания в самоизоляции нужно, как оказалось, почти вдвое меньше, чем для счастья, — 80 тыс. рублей.

Опрос показал, что женские запросы скромнее мужских: для счастья дамам достаточно 140 тыс. рублей, а на месяц карантина — 70 тыс. рублей. Мужчинам нужно 170 тыс. и 90 тыс. рублей соответственно.

Кстати, чем моложе респонденты, тем скромнее их финансовые аппетиты. Гражданам до 24 лет для счастья в среднем нужно 120 тыс. рублей, на месяц самоизоляции — вдвое меньше. Россияне старше 45 лет доход мечты оценивают в 176 тыс. рублей, а на месяц дома хотели бы иметь 92 тыс. рублей.

Запросы ожидаемо растут с увеличением уровня доходов. Россиянам с зарплатой до 30 тыс. рублей для счастья в среднем нужно 130 тыс. рублей, а на месяц самоизоляции — 63 тыс. рублей. Для граждан с доходом от 80 тыс. рублей эти показатели составили 212 тыс. и 116 тыс. рублей соответственно.

Самая высокая планка мечтаний — у москвичей: им требуется 214 тыс. рублей для счастья и 100 тыс. рублей на месяц самоизоляции. Петербуржцам нужно 167 тыс. и 85 тыс. рублей соответственно, а людям из нестоличных регионов — 146 тыс. и 80 тыс. рублей.

Фактически средний россиянин получает втрое меньше, чем, как он считает, нужно для счастья. По последним данным Росстата (за IV квартал прошлого года), среднедушевой доход (вне зависимости от источника — это может быть зарплата, пенсия, дивиденды, доход от самозанятости и прочее) составляет 40,9 тыс. рублей. Но в отличие от желаний, этот показатель увеличивается — только за прошлый год он вырос на 6%.

По данным официальной статистики, средняя зарплата в январе 2020 года составила 46,7 тыс. рублей, а средняя пенсия — 14,9 тыс. рублей.

Кризис желаний

На фоне падения экономики, роста безработицы и общей неопределенности запросы граждан могут снижаться, объяснила рекордное уменьшение показателя дохода мечты старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. Россияне реально смотрят на существующую ситуацию и адаптируют к ней свои ожидания, пояснила она.

— Существует теория, согласно которой люди при оценке своего благосостояния ориентируются на ближайшее окружение («всё как у людей»). Как правило, с помощью этой теории объясняют склонность к излишнему потреблению и погоню за высоким уровнем жизни. Но в данном случае наоборот: люди, наблюдая падение доходов у родственников, друзей и знакомых, снижают планку ожиданий, — рассказала специалист.

Что касается нынешней скромности сумм для комфортной самоизоляции, связано это не только с сокращением расходов на транспорт и еду вне дома, отметила кандидат социологических наук, декан факультета управления университета «Синергия» Инна Баранова. Большинство потребителей не любят покупать в онлайне одежду, обувь и другие личные вещи, к тому же сейчас в обновках некуда пойти и на этой категории можно сэкономить, пояснила она. Также пришлось отказаться от бьюти-процедур и туризма.

Нынешняя экономическая ситуация в будущем может изменить многие потребительские привычки, считает Инна Баранова.

— Кризис научит нас не жить от зарплаты до зарплаты, а откладывать. Возможно, еще несколько лет мы будем предпочитать надежный сберегательный счет в банке дорогостоящим путевкам и брендовым вещам. А в связи с тем что вирус научил нас еще и прислушиваться к собственному организму, начнем чаще проходить профилактику здоровья, покупать медицинские страховки и уж точно не экономить на средствах личной гигиены, — полагает специалист.

В самоизоляции россияне могут сэкономить до 46% бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт, рассчитывали для «Известий» ранее аналитики компании FinExpertiza. В среднем по России выгода от домашнего времяпрепровождения составляет 29,2%, но в зависимости от региона показатель меняется. К примеру, в Архангельской области пребывание дома позволило бы снизить расходы на 46,1%, а на Чукотке — только на 10,7%.

Источник: Известия

