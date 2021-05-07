Какие выплаты положены ветеранам в честь дня Победы в 2021 году - ответ ПФР
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Какие выплаты положены ветеранам в честь дня Победы в 2021 году - ответ ПФР

4:11:415/7/2021Фото: pixabay.com
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Средний размер пенсии у инвалидов и участников ВОВ в Новосибирской области составляет около 44 тысяч рублей в месяц.

Приближается один из самых почитаемых праздников в стране – День Победы в Великой Отечественной войне

В Новосибирской области проживают более 8 тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла, в том числе имеющих инвалидность, бывших узников концлагерей. Все они получают ежемесячные денежные выплаты по линии органов ПФР.

В нашей стране государство обеспечивает финансовую поддержку ветеранам. Большая часть инвалидов и участников войны получают сразу две пенсии – страховую по старости (с повышенной вдвое фиксированной выплатой, в том числе в силу возраста) и пенсию по инвалидности. Кроме того, они получают и иные выплаты.

Размер выплат зависит от категории получателя. Размер пенсии у инвалидов и участников войны, ставших инвалидами, - 5 838,02 рубля и 4 626,36 рублей при получении набора социальных услуг. У участников войны размер выплат составляет 4 378, 49 рублей при отказе от соцпакета и 3 166,83 рубля при его наличии.

Также по линии ПРФ выплачивают дополнительное ежемесячное денежное материальное обеспечение, сумма которого составляет 500 или 1000 рублей ежемесячно в зависимости от категории получателя.

Сейчас средний размер пенсии у инвалидов и участников ВОВ в Новосибирской области составляет около 44 тысяч рублей в месяц.

С 2019 года предусмотрена также единовременная выплата в 10 тысяч рублей. Она выплачивается инвалидам и участникам войны ко Дню Победы Пенсионным фондом России. В 2021 году такую выплату в области получили 520 ветеранов.

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