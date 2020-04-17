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Забрызгал глаза перцовым баллончиком другу и угнал его Suzuki Escudo житель Новосибирска

11:30 17.04.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Злоумышленник отобрал у приятеля 5 тысяч рублей, мобильный телефон. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Забрызгал глаза перцовым баллончиком другу и угнал его Suzuki Escudo житель Новосибирска
Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества

13 апреля около 17.10 в Дзержинском районе было совершено разбойное нападение. Применив газовый баллончик и избив своего 35-летнего знакомого, злоумышленник отобрал у него денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, мобильный телефон и ключи от автомобиля «Сузуки Эскудо», после чего скрылся с места преступления на похищенной машине. Потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками городского управления МВД России и отдела полиции №5 «Дзержинский» задержали подозреваемого – 31-летнего жителя Кировского района, который дал признательные показания. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. У подозреваемого изъяты похищенные автомобиль и сотовый телефон.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность подозреваемого к совершению иных преступлений на территории Новосибирской области.

Источник: 54.мвд.рф

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