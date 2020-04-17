Кому и как по указу Путина изменили сроки уплаты страховых взносов из коронавируса: Узнай свой ОКВЭД

По двум ссылкам внутри текста — можно скачать таблицы со сроками и видами деятельности от ФНС.

Кому и как отсрочили оплату страховых взносов в России из-за пандемии коронавируса Кому и как отсрочили оплату страховых взносов в России из-за пандемии коронавируса Изменение сроков уплаты СВ

Изменение сроков упл налогов

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