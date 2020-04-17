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Кому и как по указу Путина изменили сроки уплаты страховых взносов из коронавируса: Узнай свой ОКВЭД

16:14 17.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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По двум ссылкам внутри текста — можно скачать таблицы со сроками и видами деятельности от ФНС.

Кому и как по указу Путина изменили сроки уплаты страховых взносов из коронавируса: Узнай свой ОКВЭД
Кому и как отсрочили оплату страховых взносов в России из-за пандемии коронавируса

Кому и как отсрочили оплату страховых взносов в России из-за пандемии коронавируса

Изменение сроков уплаты СВ
Изменение сроков упл налогов

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