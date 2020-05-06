Снимать ограничения самоизоляции с разрешения прогулок и пробежек предложила Путину глава Роспотребнадзора

Это первый этап. Второй — открыть школы и торговые центры, третий — разрешить посещать парки и скверы. При этом соблюдение социальной дистанции на всех этапах отмены запретов остается обязательным.

Анна Попова предложила снимать ограничения в три этапа

Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным вечером 6 мая.

«Подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер — это четкий методический инструмент для этой работы. <…> Решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», — сказала она.

Так, первый этап предусматривает возможность заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью помещений возобновят работу.

Затем разрешат прогулки с членами семьи, также откроются образовательные организации и большие торговые точки. На третьей стадии граждане смогу посещать парки и скверы. При этом соблюдение социальной дистанции на всех этапах отмены запретов остается обязательным.

«При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе», — рассказала Попова.

Глава ведомства также подчеркнула, что россияне, входящие в группы риска по коронавирусу и имеющие хронические заболевания, по-прежнему должны будут принимать дополнительные меры. По ее словам, до 12 мая важно сохранить «позитивный тренд» по развитию ситуации с COVID-19, который наметился во многих регионах.

«Поэтапное снятие ограничений в масштабах всей страны возможно только при осознании каждым человеком меры собственной ответственности», — добавила руководитель Роспотребнадзора.