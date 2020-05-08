Все пророчества о конце света от Нострадамуса до Стивена Хокинга

Великая чума морского города не прекратится до тех пор, пока не будет отомщена смерть праведной крови, осужденной за цену без преступления, Великой леди, оскорбленной притворством.

Святой Малахий также утверждает, что Рим, называемый «городом семи холмов», будет разрушен, и Бог будет судить человечество, уничтожая планету Земля и людей

Теории, возможные сценарии и пророчества о конце света распространялись на протяжении многих веков. Эти предсказания содержатся в Библии, пророческих книгах, в мифологии многих цивилизаций и даже в знаниях и верованиях некоторых важных ученых.

От экономических кризисов, краха фондового рынка, социально-политических спадов до драматической деградации действий и чувств людей, но никто точно не знает, что ждет нас в будущем.

Пророчество о папах

Датируемое 1139 годом «пророчество пап» было открыто в 1590 году. Написанное святым Малахием, ирландским епископом XII века, предполагаемое пророчество гласит, что Франциск будет последним папой в истории. В писаниях говорится, что 112-й человек, занявший Ватиканский престол, будет править «в величайшем запустении мира». Святой Малахий также утверждает, что Рим, называемый «городом семи холмов», будет разрушен, и Бог будет судить человечество, уничтожая планету Земля и людей.

Нострадамус

В своей книге «Предсказания» Нострадамус написал нечто такое, что сейчас, возможно, происходит по всему миру:

«Великая чума морского города не прекратится до тех пор, пока не будет отомщена смерть праведной крови, осужденной за цену без преступления, Великой леди, оскорбленной притворством».

Похоже, что он предсказывал вспышку атипичной пневмонии, которая происходит прямо сейчас в мире.

Провинция Хубэй – это не имеющая выхода к морю часть восточного Китая, поэтому вряд ли Ухань является «морским городом», упомянутым Нострадамусом. Болезнь, однако, была прослежена до рынка морепродуктов, поэтому последователи Нострадамуса считают, что это предсказание является кристально ясной ссылкой на новый коронавирус.

Дэвид Монтень

Американский историк Дэвид Монтень заявил, что конец света наступит именно 28 декабря 2019 года. Чтобы заявить об этом, он опирался на календарь Майя и выравнивание звезд. По словам историка, сигналы должны были начаться на несколько дней раньше.

«Прежде всего, люди будут наблюдать смещение полюсов, которое вызовет землетрясения и приливные волны», — сказал он.

Джин Диксон

Джин Диксон, американский экстрасенс, прославилась тем, что предсказала смерть бывшего президента Джона Кеннеди. В 1973 году она опубликовала свой бестселлер «Призыв к славе». В этой книге Джин утверждает, что Армагеддон начнется в 2020 году. В это время все человечество услышит голос с небес, и это будет первым знамением второго пришествия Иисуса и конца света. Вернувшись на Землю, утверждает Джин, Христос будет сражаться с дьяволом до тех пор, пока не победит его.

Ф. Кентон Бешор

Британский теолог Кентон Бешор, президент Всемирного Библейского Общества, верил, что Иисус вернется через 40 лет после основания Израиля, то есть в 1988 году. Но поскольку этого возвращения не произошло, он сказал, что ошибся. Так вот, Бешор говорит, что Иисус вернется в 2021 году и будет сражаться с дьяволом в течение семи лет, положив конец миру в 2028 году.

Международный фонд Мессии

Члены Международной группы Фонда Мессии, созданной в 2002 году, утверждают, что гигантский астероид приближается к Земле и уничтожит планету в 2026 году. По их словам, после конца Земли Иисус вернется, чтобы искать тех, кто верит в него. Группа, которая смешивает различные доктрины теистических религий, говорит, что многие ученые уже знают об этом будущем событии.

Массачусетский технологический институт

В 1973 году компьютер из Массачусетского технологического института предсказал, что конец света и цивилизации наступит в 2040 году. Расчеты сделаны из того факта, каким будет будущее мирового роста, поскольку ресурсы Земли ограничены. Компьютер, используемый для расчетов, был основан на работе компьютерного инженера Джея Форрестера, автора книги «Пределы роста», самой продаваемой экологической книги всех времен.

Исаак Ньютон

Британский физик Исаак Ньютон, открывший закон всемирного тяготения, предсказал, что конец света наступит в 2060 году. Следуя библейским пророчествам в Книге пророка Даниила из Ветхого Завета, Ньютон сделал расчеты, чтобы прийти к этому выводу.

«Это может произойти позже, но я не вижу причин для этого раньше», — сказал ученый в своих записях.

Рукописи Ньютона об апокалиптических пророчествах в настоящее время принадлежат Национальной библиотеке Израиля.

Ортодоксальный иудаизм

Согласно Талмуду, собранию священных книг евреев, мир, каким все его знают, будет существовать только в течение 6000 лет. Еврейский календарь начинается с сотворения Богом Адама и Евы, о чем говорится в библейской Книге Бытия. Тогда, следуя еврейским расчетам и учениям, конец света наступит в 2239 году. Для евреев Мессия победит всех врагов Израиля и установит Царство мира.

Рашад Халифа

Американский биохимик Рашад Халифа считал Коран прямым посланником от Бога и Архангела Гавриила. В своих трудах Халифа говорил, что Коран содержит математическую структуру, основанную на числе 19. В 1968 году, вставив рукопись в компьютерную программу, Халифа перевел эти скрытые коды Корана, обнаружив, что конец света наступит в 2280 году.

Стивен Хокинг

В 2017 году, всего за несколько дней до своей смерти, Стивен Хокинг сказал, что если человечество не станет космическим видом в ближайшие несколько столетий, то мы все скоро вымрем. По мнению британского ученого, рост населения и чрезмерное потребление энергии приведут к тому, что Земля превратится в огромный огненный шар до 2600 года.

Источник: rsute.ru