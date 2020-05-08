Когда и как поставят итоговые оценки за учебный год в школах Бердска?

Учителя оценят знания бердских школьников за 4 четверть и за весь год по отметкам, стоящим в журналах, с учетом достижений дистанционного обучения. Дети учатся до конца мая, кроме 10-классников. У них учебный год продлиться до 5 июня.

Бердские школьники перешли на дистанционное обучение с 6 апреля

Родители бердских школьников интересуются, когда закончится необычный учебный год-2020 и каким образом будут оцениваться знания детей, если последнюю четверть они практически не ходили в школу. Хотя учебный процесс в школах Бердска не прекращался — дети учились (и учатся до сих пор) дистанционно.

— Как и когда будут выставлять итоговые оценки за год — в каждой школе это индивидуально, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора бердского управления образования Михаил Каркавин. — Единственное могу сказать точно: в мае закончат учиться все классы, кроме десятых. Они завершают учебу 5 июня — не успеют выдать всю программу. Остальные учатся до конца мая. До 15-го числа учатся все дистанционно.

Оценки за четвертую четверть и годовые школьникам поставят по имеющимся в журналах отметкам. В том числе учтут результаты дистанционного обучения, рассказал Каркавин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», то, как будут учиться бердские школьник после 15 мая, станет известно после 11-го числа, когда примут решение на уровне министерства образования Новосибирской области и подготовят рекомендации для региональных школ. Это будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. Но, по всей видимости, в школьные кабинеты ученики до летних каникул уже не вернутся.

После 11 мая примут решение и о выпускных вечерах для 9-ти и 11-классников Бердска. В Новосибирске заявили, что все майские праздники, например, последние звонки в школах отменили. В столице Сибири тоже ждут официальных распоряжений на сей счет.

Ждут в бердском управлении образования и школах и решения сроках проведения ЕГЭ у выпускников. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов не исключил, что даты могут быть скорректировано после 12 мая в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Когда сдавать ЕГЭ?

«Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без единого государственного экзамена. Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет. Во главу угла мы ставим здоровье наших школьников и поэтому можем проводить экзамен только тогда, когда будем уверены, что это безопасно», – подчеркнул Кравцов.

Министр уточнил, что решение о проведении выпускных вечеров каждый регион принимает самостоятельно, и выразил надежду, что праздники для школьников состоятся.

Когда завершится учебный год?

Он также напомнил, что с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации Министерство просвещения подготовило рекомендации для образовательных организаций по завершению общеобразовательной программы 2019/20 учебного года в школах. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

Окончательное решение о сроках и форме завершения учёбы каждый субъект Федерации принимает самостоятельно, учитывая свою специфику и меры по защите здоровья населения, применяемые в регионе.

Для 1-8-х классов рекомендовано завершить обучение до 15-16 мая (в зависимости от продолжительности учебной недели). При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания.

Для 10-х классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29-30 мая соответственно.

В 9-х и 11-х классах рекомендовано завершить обучение до 5 июня.

Снова в школу

Министр подчеркнул, что после завершения периода ограничительных мер школы и колледжи страны вернутся к прежнему формату работы.

«Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом. И как только позволит санитарно-эпидемиологическая ситуация, школы откроют свои двери и учащиеся сядут за парты. Я представляю, какая радость будет у всех: и у школьников, и у родителей, что дети вернулись к традиционному обучению», – резюмировал Сергей Кравцов.