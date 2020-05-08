Упала с высоты 20 метров во время пикника молодая пара под Уфой

Компания возвращалась домой вдоль крутого косогора в районе железнодорожной станции «Воронки”. В один момент не удержались и упали с высоты 33-летний мужчина и его 31-летняя спутница.

Падение с высоты 15-20 метров сказалось на здоровье молодых людей

Пикник с друзьями закончился для молодых жителей Уфы несчастным случаем. 7 мая четверо друзей, в нарушение режима самоизоляции, выехали на пикники в лес.

Домой компания возвращалась вдоль крутого косогора в районе железнодорожной станции «Воронки”. В один момент не удержались и упали с высоты 33-летний мужчина и его 31-летняя спутница.

Падение с высоты 15-20 метров сказалось на здоровье молодых людей. Они оба получили различные травмы. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь, затем транспортировали и передали медикам.Причины инцидента уточняются.

Источник: gtrk.tv