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Упала с высоты 20 метров во время пикника молодая пара под Уфой

17:00 08.05.2020 Фото: gtrk.tv
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Компания возвращалась домой вдоль крутого косогора в районе железнодорожной станции «Воронки”. В один момент не удержались и упали с высоты 33-летний мужчина и его 31-летняя спутница.

Упала с высоты 20 метров во время пикника молодая пара под Уфой
Падение с высоты 15-20 метров сказалось на здоровье молодых людей

Пикник с друзьями закончился для молодых жителей Уфы несчастным случаем. 7 мая четверо друзей, в нарушение режима самоизоляции, выехали на пикники в лес.

Домой компания возвращалась вдоль крутого косогора в районе железнодорожной станции «Воронки”. В один момент не удержались и упали с высоты 33-летний мужчина и его 31-летняя спутница.

Падение с высоты 15-20 метров сказалось на здоровье молодых людей. Они оба получили различные травмы. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь, затем транспортировали и передали медикам.Причины инцидента уточняются.

Источник: gtrk.tv

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От редакции

Ходите на пикники?

Аноним, 08 мая 2020 17:11
НВР: Больше нет; спасибо курьеру
Аноним, 08 мая 2020 18:02
Прокуратура или полиция оштрафует их за нарушение режима самоизоляции? Ну, чтобы это выглядело адекватно на фоне бердской кровавой пятницы.

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