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Детский офтальмологический кабинет откроется в Бердске

13:30 10.09.2020 Фото: nso.ru
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Всего запланировано открытие шести таких кабинетов, в том числе – в районах Новосибирской области, включая Искитимский и Куйбышевский районы.

Детский офтальмологический кабинет откроется в Бердске
Сеть современных детских офтальмологических кабинетов открывается в Новосибирской области
Новые межрайонные кабинеты с современным диагностическим и лечебным оборудованием для охраны детского зрения открываются в медицинских учреждениях Новосибирской области при поддержке регионального минздрава в рамках национального проекта «Здравоохранение». Открытие первого обновленного кабинета было представлено в ходе пресс-тура 9 сентября.

Первый обновленный кабинет по охране детского зрения открыт на базе ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6» 1 сентября этого года. Цель проекта – совершенствование оказания помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции (близорукостью, косоглазием, нистагмом) в Новосибирской области.

По словам главного врача больницы Натальи Леоновой, кабинет будет принимать детей Октябрьского и Дзержинского районов г. Новосибирска. Кабинет оснащен самым современным оборудованием, необходимым для диагностики и лечения. С начала сентября пролечено уже 20 детей.

Ранее в городе было два подобных кабинета – на базе областной больницы и поликлиники №22. В конце прошлого года Правительством региона было принято решение о создании сети современных детских офтальмологических кабинетов, максимально приближенных к населению, а также о качественном переоснащении уже существующих кабинетов.

«На сегодняшний день есть целая программа по защите детского зрения, офтальмологические кабинеты оснащаются современным оборудованием для оказания квалифицированной помощи детям. К сожалению, проблема снижения детского зрения и рефракции в детском возрасте на сегодняшний день очень актуальна, поэтому очень важна своевременная и доступная диагностика и лечение. Ведь если вовремя «поймать» проблемы со зрением у ребенка, то их можно успешно вылечить», – отметила главный офтальмолог, главный детский офтальмолог Новосибирской области Анжелла Фурсова.

Всего запланировано открытие шести таких кабинетов, в том числе – в районах Новосибирской области, включая Бердск, Искитимский и Куйбышевский районы. На базе медицинского университета по специальной программе проведен курс повышения квалификации медсестер. На постоянной основе проходят обучение врачи.

В функции межрайонного кабинета охраны зрения детям входит:
- оказание консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции;
- проведение профилактических осмотров детей на обслуживаемой территории;
- при наличии медицинских показаний – направление детей с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции для оказания медицинской помощи в стационарных условиях и др.

Среди нового оборудования – автоматический рефрактокератометр, авторефрактометр ручной, аппарат лазерный для диагностики и восстановления бинокулярного зрения, аппарат ИК-лазерный, офтальмомиотренажер-релаксатор и многое другое.

Для справки

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

Детский офтальмологический кабинет откроется в Бердске
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Источник: nso.ru
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