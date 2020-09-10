Детский офтальмологический кабинет откроется в Бердске

Первый обновленный кабинет по охране детского зрения открыт на базе ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6» 1 сентября этого года. Цель проекта – совершенствование оказания помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции (близорукостью, косоглазием, нистагмом) в Новосибирской области.

По словам главного врача больницы Натальи Леоновой, кабинет будет принимать детей Октябрьского и Дзержинского районов г. Новосибирска. Кабинет оснащен самым современным оборудованием, необходимым для диагностики и лечения. С начала сентября пролечено уже 20 детей.

Ранее в городе было два подобных кабинета – на базе областной больницы и поликлиники №22. В конце прошлого года Правительством региона было принято решение о создании сети современных детских офтальмологических кабинетов, максимально приближенных к населению, а также о качественном переоснащении уже существующих кабинетов.

«На сегодняшний день есть целая программа по защите детского зрения, офтальмологические кабинеты оснащаются современным оборудованием для оказания квалифицированной помощи детям. К сожалению, проблема снижения детского зрения и рефракции в детском возрасте на сегодняшний день очень актуальна, поэтому очень важна своевременная и доступная диагностика и лечение. Ведь если вовремя «поймать» проблемы со зрением у ребенка, то их можно успешно вылечить», – отметила главный офтальмолог, главный детский офтальмолог Новосибирской области Анжелла Фурсова.

Всего запланировано открытие шести таких кабинетов, в том числе – в районах Новосибирской области, включая Бердск, Искитимский и Куйбышевский районы. На базе медицинского университета по специальной программе проведен курс повышения квалификации медсестер. На постоянной основе проходят обучение врачи.

В функции межрайонного кабинета охраны зрения детям входит:

- оказание консультативной, диагностической и лечебной медицинской помощи детям с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции;

- проведение профилактических осмотров детей на обслуживаемой территории;

- при наличии медицинских показаний – направление детей с глазодвигательной патологией и нарушением бинокулярного зрения, патологией рефракции для оказания медицинской помощи в стационарных условиях и др.

Среди нового оборудования – автоматический рефрактокератометр, авторефрактометр ручной, аппарат лазерный для диагностики и восстановления бинокулярного зрения, аппарат ИК-лазерный, офтальмомиотренажер-релаксатор и многое другое.

Для справки



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