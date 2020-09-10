Фуговали поддельные сигареты на миллионы рублей торговцы в Новосибирске

Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 23 тысяч пачек табачной продукции на общую сумму свыше 2 млн. рублей.

В Новосибирске полицейские пресекли реализацию контрафактной табачной продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Новосибирской области пресечена деятельность участников этнической группы в составе двух жителей Новосибирска, которые организовали оптовую и розничную реализацию немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и систематическое незаконное, неоднократное использование чужих товарных знаков, путем реализации контрафактных товаров в торговой точке, расположенной в Кировском районе Новосибирска.

Руководящие функции осуществлял 57-летний ранее судимый житель Железнодорожного района. В его обязанности входила аренда торгового помещения, закупка и перевозка товара в целях дальнейшей реализации, руководство персоналом, а также распределение дохода. Остальные функции были возложены на активного участника группы – 19-летнего родственника организатора противоправной деятельности.

Сотрудниками полиции проведены несколько спецопераций, в том числе «Контрольная закупка», в ходе которой приобретена несколько десятков табачной продукции известных марок. По результатам исследования установлено, что приобретенная продукция является контрафактной.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России Новосибирской области при поддержке ОМОН регионального управления Россгвардии проведен обыск по месту осуществления противоправной деятельности, по местам проживания участников группы, и проведен осмотр в автомобиле, используемом фигурантами.

По результатам проведенных обысков изъято: системный блок компьютера, сотовые телефоны, блокноты и журналы с черновыми записями.

Всего сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято около 23 тысяч пачек табачной продукции на общую сумму свыше 2 млн. рублей.

Почти 9 тысяч изъятого обнаружены без акцизов и около 14 тысяч с видимыми признаками контрафакта, которые направлены на исследование.

Следователем Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных участников группы и фактов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.