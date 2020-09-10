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Премьер Италии: Путин обещал создать комиссию по Навальному

17:45 10.09.2020 Фото: © EPA-EFE/CLAUDIO PERI / POOL
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Джузеппе Конте также подчеркнул, что считает важным сотрудничество России и Евросоюза в расследовании инцидента с Навальным.

Премьер Италии: Путин обещал создать комиссию по Навальному
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Джузеппе Конте отметил, что считает важным сотрудничество России и Евросоюза в расследовании инцидента с Алексеем Навальным.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что президент России Владимир Путин в разговоре с ним сообщил о намерении создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с Алексеем Навального.
"Президент Путин заверил меня, что Россия намерена прояснить произошедшее, сообщив, что намеревался создать комиссию по расследованию, а также выразил готовность работать с германскими властями", - отметил Конте в интервью газете Il Foglio, опубликованном в четверг.

Итальянский премьер также подчеркнул, что считает важным сотрудничество России и Евросоюза в расследовании инцидента с Навальным. Такое взаимодействие, по его мнению, поможет не допустить негативных последствий для отношений между РФ и ЕС. "Сотрудничество - лучшее средство для того, чтобы не допустить негативных последствий этого драматического инцидента для отношений между ЕС и Россией", - сказал Конте. Он отметил, что Италия считает, как и все европейские партнеры, что необходимо полностью прояснить детали произошедшего и найти ответственных.

Последний телефонный разговор Путина и Конте состоялся 26 августа. Тогда Кремль сообщил, что стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и Ливии, договорились активизировать сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Кроме того Путин в том разговоре указал на недопустимость необоснованных обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального и заявил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего.

Источник: ТАСС

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От редакции

Создадут комиссию?

Аноним, 10 сентября 2020 18:33
конечно, да. если Путин чувствовал вину, то Наваленного никогда бы не вывезли в Германию. Кто-то очень сильно хочет его подставить и заморозить газопровод СП-2
Гость, 10 сентября 2020 20:01
По сожжённым в Одессе людям, по убитому писателю - Олесю Бузине, у них комиссий не предвидится??!

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