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Бомжи изнасиловали подвыпившую даму

13:15 11.09.2020 Фото: pixabay.com
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По словам потерпевшей, в ночь на 13 октября 2019 года ее знакомые совершили действия сексуального характера, а также причинили телесные повреждения и похитили ее имущество.

Бомжи изнасиловали подвыпившую даму
Во время распития алкогольных напитков между пострадавшей и подозреваемыми произошел конфликт

Распивающие с жительницей Иркутской области спиртное и напавшие на нее злоумышленники были задержаны сотрудниками транспортной полиции.
В дежурную часть Омского линейного управления (ЛУ) МВД России обратилась 41-летняя жительница Иркутской области с заявлением о совершении в отношении неё насильственных преступлений. По словам потерпевшей, в ночь на 13 октября 2019 года ее знакомые совершили действия сексуального характера, а также причинили телесные повреждения и похитили ее имущество.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Омского ЛУ МВД России во взаимодействии с сотрудниками Управления МВД России по городу Омску по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летняя женщина и её 32-летний сожитель, не имеющие постоянного места жительства. Транспортными полицейскими установлено, что во время распития алкогольных напитков между пострадавшей и подозреваемыми произошел конфликт, завершившийся противоправными деяниями. Медицинские работники диагностировали у жительницы Иркутской области перелом руки и сотрясение мозга и оказали ей необходимую помощь.

По результатам предварительного расследования следователи Омского ЛУ МВД России и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации предъявили 30-летней задержанной обвинение в преступлениях, предусмотренных статьями 161, 131 и 132 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабеж, Изнасилование и Насильственные действия сексуального характера). Ее сожитель был обвинен в преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Ленинский районный суд города Омска признал обоих подсудимых виновными и по совокупности преступлений назначил мужчине и женщине наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 3 месяца и 4 года 6 месяцев соответственно.

Источник: пресс-служба УТ МВД России по СФО

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