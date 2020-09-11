Анализы Навального не тянут на уголовное дело, заявили в Кремле

Это невозможно сделать только на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ", сказал Дмитрий Песков. Следователи работают.

Песков объяснил, почему сейчас невозможно завести дело по Навальному

Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы. Мы очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег. Эта информация поможет продвинуться дальше", — добавил он.

20 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Сибирские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Все это время в России идет доследственная проверка.

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