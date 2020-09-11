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Анализы Навального не тянут на уголовное дело, заявили в Кремле

18:25 11.09.2020 Фото: кремлин.ру
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Это невозможно сделать только на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ", сказал Дмитрий Песков. Следователи работают.

Анализы Навального не тянут на уголовное дело, заявили в Кремле
Песков объяснил, почему сейчас невозможно завести дело по Навальному

Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы. Мы очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег. Эта информация поможет продвинуться дальше", — добавил он.

20 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Сибирские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.

Позже его перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Все это время в России идет доследственная проверка.

7 сентября пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

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